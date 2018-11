1985, Toru Takemitsu: création de ''riverrun'' pour piano et orchestre

« Le concept de ma est une manière particulière de comprendre l’univers, le cosmos. Ma est le grand univers et l’homme est petit, tout petit. Le grand espace que nous sentons, c’est ma. Ceci est fondamental. L’homme, lui, est une partie de la nature, ni plus ni moins. » Toru Takemitsu

Programmation musicale

Toru Takemitsu (1930-1996)

riverrun (1984)

Noriko Ogawa, piano

Orchestre de la BBC du Pays de Galles, direction Tadaaki Otaka

BIS CD1300

Toru Takemitsu (1930-1996)

Toward the sea II (1981) pour flûte, alto, harpe et orchestre à cordes

Ensemble 2E2M, direction Paul Méfano

Assai ASAI 222182

Toru Takemitsu (1930-1996)

Rain Coming (1982)

Ensemble 2E2M, direction Paul Méfano

Assai ASAI 222182

Toru Takemitsu (1930-1996)

A flock descends into the pentagonal garden (1977)

(Une volée d'oiseaux descend sur le jardin pentagonal)

Boston Symphony Orchestra, direction Seiji Ozawa

DGG 423253-2

« C'est de la musique difficile qui sonne facile, de la musique profonde — peut-être — qui sonne simple. C'est de la musique vivifiante, ravissante, sans agressivité. Il faudra l'entendre à nouveau. Serkin a joué magnifiquement et sans jamais se mettre en avant. Rattle et l'orchestre l'ont soutenu avec sensibilité. Le public a montré assez d'enthousiasme pour faire venir sur la scène le modeste compositeur, qui a salué par trois fois. »

Critique de "riverrun" dans leLos Angeles Times(11 janvier 1985)

