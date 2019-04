1985, Henri Dutilleux : Création de son Concerto pour violon "L'arbre des songes"

Bonus Web

Musicopolis vous offre en exclusivité web, l'écoute intégrale de la création deL'arbre des songesd'Henri Dutilleux :

Isaac Stern, violon

Orchestre National de France, direction Lorin Maazel

"Je ne t’ai pas dit assez quel bonheur ce fut pour moi de vivre cette aventure merveilleuse du concerto écrit pour toi. Merci pour tout ce que tu as donné de toi-même en cette soirée mémorable du 5 novembre et lors des journées d’enregistrement. C’était du grand Stern."

Henri Dutilleux à Issac Stern, novembre 1985

La création mondiale du Concerto pour violon d’Henri Dutilleux qui se déroule au Théâtre des Champs Elysées le mardi 5 novembre 1985 est un événement musical exceptionnel et très attendu.

Soirée d'autant plus attendue que la commande a été passée au compositeur par Radio France, 7 ans plus tôt !

Dans un article sur la création de L'arbre des songes, Jacques Lonchampt écrit dans le Monde daté du 8 novembre 1985 : "Annoncée pour 1980, puis pour 1983, l'oeuvre a été créée mardi soir (et diffusée en direct sur France Musique) par ses dédicataires Isaac Stern et l'Orchestre National, sous la direction de Lorin Maazel ; mais on ne tiendra pas rigueur à son auteur, acclamé par le public d'un Théâtre des Champs Elysées rempli jusqu'aux loges aveugles, d'avoir poli aussi longtemps cette partition d'une beauté rayonnante."

Programmation musicale

Henri Dutilleux (1916-2013)

L'arbre des Songes, concerto pour violon (1985)

Isaac Stern, violon, Orchestre National de France, direction Lorin Maazel

(Enregistrement CBS 1987)

CBS MK 42449

Entretien

Henri DutilleuxLe rythme et la raison, prod. Michèle Reverdy ( Archive INA 29/01/1988)