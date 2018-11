1979, Leonard Bernstein : création française de "Songfest"

Programmation musicale

Leonard Bernstein (1918-1990)

Songfest (1976-77) I. To the poem (Frank O'Hara)

Clamma Dale, soprano, Rosalind Elias, mezzo-soprano, Nancy Williams, mezzo-soprano

Neil Rosenshein, ténor, Benjamin Luxon, baryton, Gwynne Howell, basse

Orchestre National de France, direction Leonard Bernstein

(Archive INA / Enregistrement concert 21/09/1979, maison de Radio France, Paris)

Leonard Bernstein (1918-1990)

Songfest (1976-77) II. The Pennycandystore beyond the El (Lawrence Ferlinghetti)

Benjamin Luxon, baryton

Orchestre National de France, direction Leonard Bernstein

(Archive INA / Enregistrement concert 21/09/1979, maison de Radio France, Paris)

Leonard Bernstein (1918-1990)

Songfest (1976-77) IIII. To Julia de Burgos (Julia de Burgos)

Clamma Dale, soprano

Orchestre National de France, direction Leonard Bernstein

(Archive INA / Enregistrement concert 21/09/1979, maison de Radio France, Paris)

Leonard Bernstein (1918-1990)

Songfest (1976-77) IV. To what you said (Walt Whitman)

Clamma Dale, soprano, Rosalind Elias, mezzo-soprano, Nancy Williams, mezzo-soprano

Neil Rosenshein, ténor, Benjamin Luxon, baryton, Gwynne Howell, basse

Orchestre National de France, direction Leonard Bernstein

(Archive INA / Enregistrement concert 21/09/1979, maison de Radio France, Paris)

Leonard Bernstein (1918-1990)

Songfest (1976-77) V. I, too, sing America (Langston Hughes)

Okay Negroes (June Jordan)

Benjamin Luxon, baryton, Rosalind Elias, mezzo-soprano

Orchestre National de France, direction Leonard Bernstein

(Archive INA / Enregistrement concert 21/09/1979, maison de Radio France, Paris)

Leonard Bernstein (1918-1990)

Songfest (1976-77) VII. Storyette H.M. (Gertrude Stein)

Clamma Dale, soprano, Gwynne Howell, basse

Orchestre National de France, direction Leonard Bernstein

(Archive INA / Enregistrement concert 21/09/1979, maison de Radio France, Paris)

Leonard Bernstein (1918-1990)

Songfest (1976-77) X. Zizi's Lament (Gregory Corso)

Neil Rosenshein, ténor

Orchestre National de France, direction Leonard Bernstein

(Archive INA / Enregistrement concert 21/09/1979, maison de Radio France, Paris)

Leonard Bernstein (1918-1990)

Songfest (1976-77) XII. Closing Hymne Israfel (Edgar Allan Poe)

Clamma Dale, soprano, Rosalind Elias, mezzo-soprano

Nancy Williams, mezzo-soprano, Neil Rosenshein, ténor

Benjamin Luxon, baryton, Gwynne Howell, basse

Orchestre National de France, direction Leonard Bernstein

(Archive INA / Enregistrement concert 21/09/1979, maison de Radio France, Paris)

Bonus Web

Sortir, écouter, voir...

En direct sur l’antenne de France Musique sur francemusique.fr : Concert à l’Auditorium de Radio France ce jeudi 29 novembre 2018 à 20 h

Programme:

Samuel Barber

Adagio pour cordes

The School for Scandal, ouverture

Bohuslav Martinů

Concerto pour violon et orchestre n°1

Leonard Bernstein

Songfest

Chanteurs de l'Académie de l'Opéra de Paris :

Adriana Gonzalez soprano

Jeanne Ireland mezzo-soprano

Gemma Ní Bhriain mezzo-soprano

Anas Seguin baryton

Mikhail Timoshenko baryton-basse

Orchestre National de France, direction Lan Shui direction

