1974, Leningrad : Création de la Suite sur des vers de Michelangelo Buonarotti

Lorsque Chostakovitch compose sa Suite sur des poèmes de Michel-Ange en 1974, c'est un homme malade. Il a une grave maladie de coeur qui lui interdit tout effort, et les médecins lui ont diagnostiqué (mais sans lui révéler) un cancer qui a atteint l'un de ses poumons.

Il est néanmoins souvent au travail, et dans les deux dernières années de sa vie (il mourra quelques mois après la création de la Suite) il va composer les quatuors 14 et 15, les 6 poèmes de Marina Tsvetaeva, la Suite Michel-Ange, les 4 Poèmes du Capitaine Lebiadkine et la Sonate pour alto et piano. Pour un homme qui se considère "comme un estropié", on peut imaginer que c'est un effort considérable…

"Michel-Ange n'est pas seulement le compatriote des Italiens — il appartient à toutes les nations. Sa poésie retient l'attention par ses idées philosophiques profondes, son humanisme sincère et ses réflexions pénétrantes sur l'amour et l'art. On y trouve lyrisme, tragédie et drame. J'ai pris sur moi de proposer des titres pour les mélodies (il n'y en a pas dans l'original), mais je les ai choisis en accord avec les contenus des poèmes." Chostakovitch au journal la Pravda, le lendemain de la création

Programmation musicale

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Suite sur des sonnets de Michelangelo Buonarotti (1974) I. Vérité

Evgeni Nesterenko, basse (créateur de la Suite), Evgeni Sherendovich, piano (enregistré en 1975)

Melodiya 10 01609

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Suite sur des sonnets de Michelangelo Buonarotti (1974) I. Vérité

Evgeni Nesterenko, basse (créateur de la Suite), Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou, direction Gennadi Rozhdestvensky

Brilliant Classics 9273

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Suite sur des sonnets de Michelangelo Buonarotti (1974) II. Matin

Evgeni Nesterenko, basse, Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou, direction Maxime Chostakovitch (créateurs de la Suite) (enregistré en 1976)

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Suite sur des sonnets de Michelangelo Buonarotti (1974) III. Amour

Evgeni Nesterenko, basse, Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou, direction Maxime Chostakovitch (créateurs de la Suite) (enregistré en 1976)

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Suite sur des sonnets de Michelangelo Buonarotti (1974) V. Colère

Evgeni Nesterenko, basse, Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou, direction Maxime Chostakovitch (créateurs de la Suite) (enregistré en 1976)

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Suite sur des sonnets de Michelangelo Buonarotti (1974) VI. Dante Evgeni Nesterenko, basse, Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou, direction Maxime Chostakovitch (créateurs de la Suite)(enregistré en 1976)

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Suite sur des sonnets de Michelangelo Buonarotti (1974) VII. A l'exilé

Evgeni Nesterenko, basse, Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou, direction Maxime Chostakovitch (créateurs de la Suite)(enregistré en 1976)

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Suite sur des sonnets de Michelangelo Buonarotti (1974) VIII. Création

Evgeni Nesterenko, basse, Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou, direction Maxime Chostakovitch (créateurs de la Suite) (enregistré en 1976)

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Suite sur des sonnets de Michelangelo Buonarotti (1974) XI. Immortalité

Evgeni Nesterenko, basse, Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou, direction Maxime Chostakovitch (créateurs de la Suite) (enregistré en 1976)



Concert

Vendredi 15 novembre - 20H30

Philharmonie de Paris

Gustav MahlerQuatuor avec piano / Totenfeier, poème symphonique

Dimitri ChostakovitchSuite sur des poèmes de Michel-Ange

Matthias Goerne baryton

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck direction

Concert est diffusé en direct sur France Musique