1972, George Crumb compose "Makrokosmos"

Programmation musicale

George Crumb (né en 1929)

Makrokosmos I (1972) IX. The abyss of Time (Virgo)

David Burge, piano

33 T Nonesuch H71293

George Crumb (né en 1929)

Makrokosmos I (1972) V. "The Phantom Gondolier" (Scorpio)

(Le gondolier fantôme)

David Burge, piano

33 T Nonesuch H71293

George Crumb (né en 1929)

Makrokosmos I (1972) VI. "Night-Spell I" (Sagittarius)

(Sortilège de la Nuit)

David Burge, piano

33 T Nonesuch H71293

George Crumb (né en 1929)

Echoes of Time and the River (1965) III. Collapse of Time

Warsaw Philharmonic Choir, Warsaw Boys' Choir

Warsaw Philharmonic Orchestra, direction Thomas Conlin

Bridge 9127

George Crumb (né en 1929)

Quatuor Black Angels (1970) IV. Devil Music - V. Danse macabre

Quatuor Diotima

Naive V 5272

George Crumb (né en 1929)

Quatuor Black Angels (1970) VII. Black Angels

Quatuor Diotima

Naive V 5272

George Crumb (né en 1929)

Makrokosmos I (1972) II. Proteus (Pisces)

Margaret Leng Tan, piano

MODE 142

Bela Bartok (1882-1945)

Mikrokosmos volume 6 (n° 142) De l'agenda d'une mouche

Zoltan Kocsis, piano

Hungaroton HCD 32529-30

Claude Debussy (1862-1918)

Les collines d'Anacapri (1909-10) Préludes 1er Livre

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Chandos CHAN 10421

George Crumb (né en 1929)

Makrokosmos I (1972) I. "Primeval Sounds (Genesis I)" (Cancer)

(Sons primitifs - Genèse I)

Margaret Leng Tan, piano

MODE 142

George Crumb (né en 1929)

Makrokosmos I (1972) VIII. "The Magic circle of infinity (Moto Perpetuo)" (Leo)

(le cercle magique de l'infini, mouvement perpétuel, Lion)

Margaret Leng Tan, piano

MODE 142



Lire, écouter, voir

Partition du Makrokosmos volume 1

Partition du Makrokosmos volume 2