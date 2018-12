1968, Iannis Xenakis : création de "Nuits", pour 12 voix a cappella

"Le choc que produit cette œuvre est si considérable, ce monolithe sonore est si impressionnant qu'il peut sembler oiseux et vain d'en tenter une analyse. …"Nuits" est au pluriel et nous pouvons donc lui trouver au moins deux sens. Au sens littéral il y a sûrement dans "Nuits" de la musique nocturne, des orfraies, des crapauds, des bourdonnements d'insectes et tous ces bruits que l'obscurité rend inquiétants, maléfiques. Mais si l'on en croit la dédicace de l'oeuvre à des détenus politiques, la nuit que veut surtout évoquer Xenakis est celle de l'incarcération, du croupissement immonde de la prison, de l'oubli obscur et noir au fond des cachots de ces régimes totalitaires réactionnaires et militaristes qui tiennent sous leur botte deux des trois péninsules de la Méditerranée."

Gérard Zwang dans La France, 8 avril 1968