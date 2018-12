1965, Ariel Ramirez crée sa "Misa Criolla"

Programmation musicale

Ariel Ramirez (1921-2010)

Misa Criolla (1963) I. Kyrie (Vidala - Baguala)

Ariel Ramirez, clavecin, Jaime Torres, charango, Domingo Cura, percussion

Los Fronterizos, Choeurs de la basilique del Socorro, direction Padre Jesus Gabriel Segade

Philips 814055-2

Traditionnel de la Province de Salta Nord Est de l'Argentine

Baguala Guachipena

Bagualero Tomas Vasquez (de Salta)

chant et caja (petit tambour de forme aplatie muni de deux peaux)

Playa Sound PS 65073

Ariel Ramirez (1921-2010)

Misa Criolla (1963) II. Gloria (Carnavalito - Yaravi)

Ariel Ramirez, clavecin, Jaime Torres, charango, Domingo Cura, percussion

Los Fronterizos, Choeurs de la basilique del Socorro, direction Padre Jesus Gabriel Segade

Philips 814055-2

Atahualpa Yupanqui (1908-1992)

Camino del Indio - Cancion andina (Chemin de l'Indien - Chanson andine)

Atahualpa Yupanqui, chant et guitare (enregistré entre 1942 et 1944)

(Enreg non commercialisé)

Ariel Ramirez (1921-2010)

La Tristecita

Ariel Ramirez, piano

(Enreg non commercialisé)

Ariel Ramirez (1921-2010)

Misa Criolla (1963) III. Credo

Ariel Ramirez, clavecin, Jaime Torres, charango, Domingo Cura, percussion

Los Fronterizos, Choeurs de la basilique del Socorro, direction Padre Jesus Gabriel Segade

Philips 814055-2

Ariel Ramirez (1921-2010) / Felix Luna (1925-2009)

Alfonsina y el mar

Mercedes Sosa, chant, Ariel Ramirez, piano

Wrasse Records WRASS291

Ariel Ramirez (1921-2010)

Misa Criolla (1963) IV. Sanctus (Carnavalito Cochabambino)

Ariel Ramirez, clavecin, Jaime Torres, charango, Domingo Cura, percussion

Los Fronterizos, Choeurs de la basilique del Socorro, direction Padre Jesus Gabriel Segade

Philips 814055-2

Ariel Ramirez (1921-2010)

Misa Criolla (1963) V. Agnus Dei (Estila Pampeano)

Ariel Ramirez, clavecin, Jaime Torres, charango, Domingo Cura, percussion

Los Fronterizos, Choeurs de la basilique del Socorro, direction Padre Jesus Gabriel Segade

Philips 814055-2



