1959, New York : "La Mélodie du bonheur" de Richard Rodgers

Après toute une série de représentations en avant-première à New Haven et à Boston, enfin le show arrive à New York. Jusqu'ici les critiques ont été bonnes et tout le monde connaît les auteurs et la distribution, en particulier le tandem Rodgers et Hammerstein pour les chansons, et la star de Broadway Mary Martin pour le premier rôle féminin. Par conséquent, on se presse le 16 novembre 59, au Théâtre Lunnt-Fontanne au 205 de la 46ème rue, au milieu de la presqu'île de Manhattan.

La pièce représentée commence dans un couvent de Salzbourg. Les religieuses chantent, mais elles ont l'air préoccupé, elles cherchent quelqu'un, elles se jettent des coups d'oeil interrogatifs, où est Maria ?

Programmation musicale

Richard Rodgers (1902-1979) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)The Sound of Music (1959) Prélude. The Sound of Music Mary Martin, Maria, Choeur du Théâtre Lunnt Fontanne, direction Frederick Dvonch

CBS CDCBS 70212

Richard Rodgers (1902-1979) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)The Sound of Music (1959) The Sound of Music Julie Andrews, Maria, orchestre de la Twentieth Century Fox, direction Irwin Kostal

RCA BD 005

Richard Rodgers (1902-1979) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)The Sound of Music (1959) Prélude. The Sound of Music Mary Martin, Maria, Choeur du Théâtre Lunnt Fontanne, direction Frederick Dvonch

CBS CDCBS 70212

Richard Rodgers (1902-1979) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)The Sound of Music (1959) Maria Choeur du Théâtre Lunnt Fontanne, direction Frederick Dvonch

CBS CDCBS 70212

Die Trapp Familie (1956)film de Wolfgang Liebeneiner Musique de Franz Grothe

Ruth Leuwerik, Maria, direction musicale, Rudolf Lamy

Richard Rodgers (1902-1979) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)The Sound of Music (1959) Do-ré-mi Julie Andrews, Maria, orchestre de la Twentieth Century Fox, direction Irwin Kostal

Richard Rodgers (1902-1979) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)The Sound of Music (1959) The lonely goatherd Julie Andrews, Maria, orchestre de la Twentieth Century Fox, direction Irwin Kostal

Richard Rodgers (1902-1979) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)The Sound of Music (1959) Valse sur "My favorite things" Orchestre de la Twentieth Century Fox, direction Irwin Kostal

Richard Rodgers (1902-1979) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)The Sound of Music (1959) My favorite things Julie Andrews, Maria, Orchestre de la Twentieth Century Fox, direction Irwin Kostal

Richard Rodgers (1902-1979) / Oscar Hammerstein II (1895-1960) My favorite things (1959)

John Coltrane, saxophone soprano, Mac Coy Tyner, piano, Steve Davis, contrebasse, Elvin Jones, batterie

Atlantic 781346-2

Richard Rodgers (1902-1979) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)The Sound of Music (1959) Edelweiss Bill Lee, voix de George von Trapp (rôle tenu par Christopher Plummer), Orchestre de la Twentieth Century Fox, direction Irwin Kostal