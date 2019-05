1958, Bernard Hermann compose la BO du film "La Mort aux trousses"

Lorsque Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock travaillent pour la première fois ensemble en 1955 sur le film Mais qui a tué Harry, ils sont déjà connus l'un et l'autre. Depuis ses débuts en 1922, Hitchcock a réalisé 11 films muets et 36 films parlants. Quant à Herrmann, il s'est révélé dès sa première musique, pour un film rapidement devenu mythique, Citizen Kane d'Orson Welles.

Bernard Herrmann veut évoquer "la danse folle qui va se jouer entre Cary Grant et le monde" !

Pour le générique du film La Mort aux Trousses, la production de la Metro Goldwin Mayer avait souhaité un thème dans le style de Gershwin, sans doute pour donner un caractère glamour à la marche de l'élégant Cary Grant dans les rues de New York. Mais Bernard Herrmann en a décidé autrement. Il a composé ce qu'il appelle un "fandango orchestral kaléidoscopique, qui doit donner le coup d'envoi à la déroute excitante qui va suivre" ! Dans cette alternance très hispanisante de mesures ternaires et binaires, le musicien veut évoquer "la danse folle qui va se jouer entre Cary Grant et le monde" !

Herrmann aurait voulu par-dessus tout faire une carrière de chef d'orchestre et faire entendre ses musiques non destinées au cinéma

Lorsqu'il compose la musique de La Mort aux trousses en 1958, Bernard Herrmann pourrait être un compositeur comblé par ses nombreux succès dans le domaine de la musique de film. Il a collaboré avec de grands réalisateurs, il a la confiance des directeurs de studios et il trouve en particulier avec Hitchcock l'occasion de travailler sur des projets exaltants. Néanmoins, il n'est pas heureux, parce que ses ambitions dans le domaine de la musique de concert n'ont pas trouvé l'écho qu'il attendait. Herrmann aurait voulu par-dessus tout faire une carrière de chef d'orchestre et faire entendre ses musiques non destinées au cinéma.

, © Getty / Movie Poster Image Art

Le terme de compositeur de musique de film ne le satisfait pas : pour lui la musique est la musique, elle est soit bonne soit mauvaise, un point c'est tout ! Et au cinéma, la musique est une partie intégrante de l'oeuvre. Chez Hitchcock, qui selon Herrmann, est peu intéressé par la psychologie des personnages, mais bien davantage par le développement de l'action, la musique doit créer une sorte de paysage sonore qui s'ajoute à celui qui est visible sur l'écran. Elle est là pour augmenter encore le suspense, et provoquer encore plus d'attente et d'angoisse chez le spectateur. Ce que Herrmann réussit totalement dans La Mort aux trousses !

