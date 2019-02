1955, Nino Rota : Création de son opéra "Le chapeau de paille de Florence"

"Finalement nous avons écrit le mot Fin, à la dernière note du "Chapeau de paille de Florence". Date mémorable : 27 avril 1946, qu'il faudra graver en caractères indélébiles dans l'histoire de la production musicale de Nino." Ernesta Rota

L’opéra de Nino Rota, Le Chapeau de paille de Florence, a été représenté pour la première fois le 21 avril 1955, au Grand Théâtre de Palerme. Lorsque le directeur du théâtre a demandé à Nino Rota de lui donner la partition de son vieil opéra Le Chapeau de paille de Florence, le musicien n'en a pas cru ses oreilles. Il a complètement oublié cette partition depuis une dizaine d'année qu'il l'a terminée. Il ne sait même pas où il l'a rangée et il est obligé de fouiller jusqu'au fond de ses tiroirs.

Nino Rota a composé son Chapeau de paille de Florence à la fin de la guerre, une période encore chaotique, mais en 1955, la scène italienne a complètement changé, la guerre paraît loin, le public est prêt à accueillir et applaudir sans réserve cette farce légère. Entre temps, le compositeur s'est fait connaître par sa musique instrumentale, de chambre et symphonique, et aussi sa musique de film, qui lui a valu un Lion d'argent pour La Strada.

C'est Nino Rota lui-même, avec l'aide de sa mère Ernesta qui a tiré le livret de son opéra de la pièce d'Eugène Labiche et Marc Michel, intitulée en français Le Chapeau de paille d'Italie. La représentation de 1955 est un succès, et déjà au milieu de la soirée, le public manifeste bruyamment son plaisir. Le compositeur n'aurait jamais imaginé une chose pareille !

à réécouter émission Ciné Tempo Allegro pour Nino Rota (1/2)

Programmation musicale

Nino Rota (1911-1979)

Le Chapeau de paille de Florence (1945-1955) Ouverture

Orchestre Symphonique de Rome, direction Nino Rota

Ricordi Opera 74321 55109 2

Nino Rota (1911-1979)

Le Chapeau de paille de Florence (1945-1955) Acte I. Sc 2."Distaccate il cavalla dall'attacco"

Ugo Benelli, ténor, Fadinard, Mario Carlin, ténor, Vézinet

Orchestre Symphonique de Rome, direction Nino Rota

Ricordi Opera 74321 55109 2

Nino Rota (1911-1979)

Le Chapeau de paille de Florence (1945-1955) Acte I. Sc 3."Tra un ora saro sposo"

Ugo Benelli, ténor, Fadinard

Orchestre Symphonique de Rome, direction Nino Rota

Ricordi Opera 74321 55109 2

Nino Rota (1911-1979)

Le Chapeau de paille de Florence (1945-1955) Acte I. Sc 6."Elena"

Daniela Mazzuccato, soprano, Elena, Ugo Benelli, ténor, Fadinard

Orchestre Symphonique de Rome, direction Nino Rota

Ricordi Opera 74321 55109 2

Nino Rota (1911-1979)

Le Chapeau de paille de Florence (1945-1955) Acte I. Sc 8 "Signora venga fuori"

Alfredo Mariotti, basse, Nonancourt, Ugo Benelli, ténor, Fadinard

Choeur et Orchestre Symphonique de Rome, direction Nino Rota

Ricordi Opera 74321 55109 2

Nino Rota (1911-1979)

Le Chapeau de paille de Florence (1945-1955) Intermezzo de l'acte II

Choeur et Orchestre Symphonique de Rome, direction Nino Rota

Ricordi Opera 74321 55109 2

Nino Rota (1911-1979)

Le Chapeau de paille de Florence (1945-1955) Acte II. Sc 4."Caro signor"

Viorica Cortez, mezzo-soprano, la baronne, Ugo Benelli, ténor, Fadinard

Orchestre Symphonique de Rome, direction Nino Rota

Ricordi Opera 74321 55109 2

Nino Rota (1911-1979)

Le Chapeau de paille de Florence (1945-1955) Acte III. Sc 1."E una cosa incredibile"

Mario Basiola, basse, Beaupertuis

Orchestre Symphonique de Rome, direction Nino Rota

Ricordi Opera 74321 55109 2

Nino Rota (1911-1979)

Le Chapeau de paille de Florence (1945-1955) Acte IV. Sc 6."Ah la milza la milza"

Ugo Benelli, ténor, Fadinard

Orchestre Symphonique de Rome, direction Nino Rota

Ricordi Opera 74321 55109 2

Nino Rota (1911-1979)

Le Chapeau de paille de Florence (1945-1955) Acte IV. Sc 7."Ecco i regali"

Ugo Benelli, ténor, Fadinard

Orchestre Symphonique de Rome, direction Nino Rota

Ricordi Opera 74321 55109 2

Nino Rota (1911-1979)

Le Chapeau de paille de Florence (1945-1955) Acte IV. Sc 12."Tutto… a posto !"

Daniela Mazzuccato, soprano, Elena, Ugo Benelli, ténor, Fadinard

Choeur et Orchestre Symphonique de Rome, direction Nino Rota

(enregistré en 1975)

Ricordi Opera 74321 55109 2



Lien vers le livret duChapeau de paille de Florence