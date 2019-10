1954, Paris : Création de « Déserts » d'Edgard Varèse

Au lendemain de la création de Désertsd'Edgard Varèse, les critiques sont partagés. Certains restent assez "descriptifs". L'Express : "Ce fut le plus beau scandale que devait connaître la salle construite par Perret, depuis le soir lointain de 1913 où Monteux y créa Le Sacre du printemps." ou Le Monde "Le public a tenu généreusement sa partie. Murmures d'abord, puis, crescendo, vagues de vociférations coupées de vagues applaudissements, barytons et ténors lançant des "Assez !" "Vous n'avez pas honte !", etc. Les fauteuils du Théâtre des Champs Elysées, grâce à Dieu, sont solidement arrimés au sol."

D'autres critiques sont plus engagés. Comme celui qui intitule son article : Cacophonie radiophonique : "Un inconscient qui préside à l'élaboration des programmes a commis ce qu'on veut croire une imprudence : insérer en sandwich entre [une ouverture de Mozart et une symphonie de Tchaikovsky] une oeuvre de fou, pompeusement baptisée "électro-symphonie" et grands bruits de casseroles avec soli de chasse d'eau et fanfares de stock-cars. La discussion se poursuit sur le trottoir — Ce M. Varèse devrait être fusillé séance tenante. C'est le Dominici de la musique ! Et puis non, ça ferait encore du bruit, il serait trop content. C'est la chaise électrique qui convient à cet "électro-symphoniste"."

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Grande Ouverture en Si bémol majeur K 311a

Orchestre de chambre Fernand Oubradous, direction Fernand Oubradous

EMI 5735902

Edgard Varèse (1883-1965)

Déserts (1954)

Orchestre National de la RTF, direction Hermann Scherchen

INA Mémoire vive IMV075

Edgard Varèse (1883-1965) Déserts (1954)

Orchestre National de France, direction Kent Nagano

Erato Musifrance 0630-14332-2