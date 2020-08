1952 : Première de "Singin' in the rain" composée par Nacio Herb Brown

Dans le prestigieux Radio City Music Hall de New York a lieu ce 27 mars 52 la première du film «Singin’ in the rain», avec Gene Kelly dans le rôle principal. Chanson culte de la comédie musicale, «Singin' in the rain», fut composée par Nacio Herb Brown en 1927 sur des paroles d'Arthur Freed.

Nacio Herb Brown, compositeur et Arthur Freed, parolier, auteurs de la chanson "Singin' in the rain", © Getty / Photo via John Kobal Foundation/Getty Images