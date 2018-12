1952 : Première de "Singin' in the rain" composée par Nacio Herb Brown

«Le printemps est arrivé hier dans une joyeuse éclaboussure au Radio Music Hall avec la première du nouveau film musical de Metro Goldwin Mayer, "Singin' in the rain". Généreusement composé de musique, de danse, de couleur, de spectacle et d'une abondance débordante sur l'écran de Gene Kelly, Jean Hagen et Donald O'Connor, tous les éléments de ce programme arc-en ciel sont soigneusement arrangés pour vous garantir une rapide sortie des douleurs de l'hiver et une humeur de bouton d'or.» New York Times, le 28 mars 1952

Programmation musicale

Nacio Herb Brown (1896-1964) /Arthur Freed (1894-1973)

Singin' in the rain (1927)

Gene Kelly, Don Lockwood

Orchestre de la MGM, direction Lennie Hayton

Warner Home Video B0030I21D8

Nacio Herb Brown (1896-1964) /Arthur Freed (1894-1973)

Singin' in the rain (1927) dans la "Hollywood Revue 1929"

(Enregistrement non commercialisé)

Nacio Herb Brown (1896-1964) /Arthur Freed (1894-1973)

Singin' in the rain (1927)

The Brox Sisters (1929)

(Enregistrement non commercialisé)

Cole Porter / Betty Comden & Adolph Green

Make' em laugh

Donal O'Connor, Cosmo Brown

Orchestre de la MGM, direction Lennie Hayton

Warner Home Video B0030I21D8

Nacio Herb Brown (1896-1964) /Arthur Freed (1894-1973)

You were meant for me (1929)

Gene Kelly, Don Lockwood

Orchestre de la MGM, direction Lennie Hayton

Warner Home Video B0030I21D8

Nacio Herb Brown (1896-1964) /Arthur Freed (1894-1973)

Good Morning (1939)

Debbie Reynolds, Donald O'Connor et Gene Kelly

Orchestre de la MGM, direction Lennie Hayton

Warner Home Video B0030I21D8



Lire, écouter, voir

L'histoire de Singin' in the rain

