1951, Strasbourg : Création du Stabat Mater de Francis Poulenc

"Je cache cette oeuvre à tout le monde pour voir leurs trombines quand ils entendront ces 45 minutes de choeur et de grand orchestre que Bernac considère comme ma meilleure oeuvre."

On connaît la destination du Stabat Mater de Poulenc par de nombreux extraits de sa correspondance, et par la série d'entretiens qu'il a réalisés en 1953 avec Claude Rostand. Celui-ci lui demande s'il y avait une intention pieuse dans la composition de l'oeuvre. "Oui, répond Poulenc. Dès la mort de Christian Bérard, je décidai d'écrire à sa mémoire une oeuvre religieuse. J'avais d'abord songé à un Requiem mais je trouvais cela trop pompeux. C'est alors que j'eus l'idée d'une prière intercessionnelle, et que le texte bouleversant du Stabat me parut tout indiqué pour confier à Notre-Dame de Rocamadour l'âme du cher Bérard."

"Si vous saviez comme c'est doux de se sentir soutenu par une inspiration religieuse…".

Pourquoi Notre-Dame de Rocamadour ? La réponse se trouve en 1936, après des années durant lesquelles Poulenc s'est détourné de la religion, durant lesquelles il a subi de nombreux deuils, durant lesquelles, après la révélation de son homosexualité, il a vécu des moments très durs. Cet été-là, il se rend avec des amis à Rocamadour, petit village du Lot. Là, dans la chapelle très simple en partie construite dans le roc, qui conserve la petite statue dite Vierge noire de Rocamadour, réputée pour ses miracles, il est saisi par la spiritualité du lieu, et il se retourne vers la prière. Il met en musique les Litanies très humbles chantées pour prier la Vierge. Désormais, Poulenc va retrouver une foi dont il dit "Si vous saviez comme c'est doux de se sentir soutenu par une inspiration religieuse…".

Le 5 octobre 1950, Poulenc écrit à Henri Sauguet "Je viens de travailler comme un fou. J'ai fini le Stabat avant-hier. Il me reste à l'orchestrer. C'est inouï d'avoir écrit 35 minutes de musique en 2 mois." Et à Pierre Bernac, il précise " Le Stabat est fini, fini. Je l'ai fini sur mes nerfs. C'est bien parce que profondément authentique."

Le 6 mars 1951, il prévient Darius Milhaud : "Je cache cette oeuvre à tout le monde pour voir leurs trombines quand ils entendront ces 45 minutes de choeur et de grand orchestre que Bernac considère comme ma meilleure oeuvre."

à réécouter émission Musicopolis Francis Poulenc à Paris en 1939 (1/5)

Programmation musicale

Francis Poulenc (1899-1963)

Stabat Mater (1950) I. Stabat Mater dolorosa

Choeur de St Guillaume, Orchestre Municipal de Strasbourg, direction Fritz Munch

INA Mémoire vive IMV092

Francis Poulenc (1899-1963)

Stabat Mater (1950) II. Cujus animam

Choeurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Georges Prêtre

EMI 5668422

Francis Poulenc (1899-1963)

Les Biches FP 36 Adagietto

Francis Poulenc, piano

LYS 495

Francis Poulenc (1899-1963)

Litanies à la Vierge noire (1936)

Maîtrise de Notre-Dame de Paris, Yves Castagnet, orgue, Lionel Sow, direction

Hortus 056

Francis Poulenc (1899-1963)

Stabat Mater (1950) III. O Quamtristis

Choeurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Georges Prêtre

EMI 5668422

Francis Poulenc (1899-1963)

Stabat Mater (1950) IV. Quaemorebat

Choeurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Georges Prêtre

EMI 5668422

Francis Poulenc (1899-1963)

Stabat Mater (1950) V. Qui est homo

Choeurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Georges Prêtre

EMI 5668422

Francis Poulenc (1899-1963)

Stabat Mater (1950) VI. Viditsuum

Geneviève Moizan, soprano, Choeur de St Guillaume, Orchestre Municipal de Strasbourg, direction Fritz Munch

INA Mémoire vive IMV092

Francis Poulenc (1899-1963)

Stabat Mater (1950) VI. Viditsuum

Régine Crespin, soprano, Choeurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Georges Prêtre

EMI 5668422

Francis Poulenc (1899-1963)

Stabat Mater (1950) IX. Sancta mater

BBC Singers, BBC Philharmonic, direction Ian Pascal Tortelier

Chandos CHAN 9341

Francis Poulenc (1899-1963)

Stabat Mater (1950) X. Fac ut portem

Régine Crespin, soprano, Choeurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Georges Prêtre

EMI 5668422

Francis Poulenc (1899-1963)

Stabat Mater (1950) XI. Inflammatus et ascensus

Choeurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Georges Prêtre

EMI 5668422

Francis Poulenc (1899-1963)

Stabat Mater (1950) XII. Quando corpus

Régine Crespin, soprano, Choeurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Georges Prêtre

EMI 5668422