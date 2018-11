1948, Samuel Barber : création de "Knoxville: Summer of 1915"

Programmation musicale :

Samuel Barber (1910-1981)

Knoxville, Summer of 1915 (1947) Poème en prose de James Agee

Eleanor Steber, soprano

Dumbarton Oaks Symphony Orchestra, direction William Strickland

Sony MI-K60899

Samuel Barber (1910-1981)

Knoxville, Summer of 1915 (1947) Poème en prose de James Agee

Dawn Upshaw, soprano

Orchestra of St Luke's, direction David Zinman

Nonesuch 9791872



Samuel Barber (1910-1981)

Sure on this shining night (1938) Poème de James Agee

Conspirare Company of Voices

Faith Debow, piano, Craig Hella Johnson, direction

Harmonia Mundi HMU 807522



