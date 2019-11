1948, Florence : Création du "Prisonnier" de Luigi Dallapiccola

Luigi Dallapiccola est professeur de piano complémentaire au Conservatoire de Florence. Un travail qui le satisfait peu ! Mais qui au moins lui assure la stabilité, et lui laisse du temps pour composer. C'est déjà très important. Et c'est ainsi que le 3 mai 1948, il peut mettre un point final à la partition d'orchestre de son opéra Il Prigioniero, (Le Prisonnier), dont il a écrit le livret à la fin de 1943.

Le titre de l'opéra, et les premiers accords nous disent assez que l'oeuvre aura une tonalité générale plutôt tragique ! Ce qui est confirmé par le résumé que fait Dallapiccola lui-même de ce court opéra : "Les faits antérieurs au début du drame sont exposés dans le prologue où un personnage que j'ai introduit, la Mère, attend de voir le Prisonnier. Elle pressent obscurément qu'elle le verra pour la dernière fois. Et c'est dans le prologue que la Mère raconte les fréquentes apparitions de Philippe II dans ses songes, ces apparitions qui la troublent et la torturent."

"Je te reverrai mon fils ! Je te reverrai… Mais dans mon coeur, une voix murmure : "C'est la dernière fois !" Je te reverrai, mon fils ! Depuis plusieurs mois me consument le désir de te voir, mon angoisse pour toi, mon amour lourd d'affliction pour toi, mon fils, mon seul bien !

Il Prigioniero (1944-48) Prologue

Giulia Barrera, soprano, la Mère, Choeur de l'Université du Maryland, Orchestre National de Washington, direction Antal Dorati

Il Prigioniero (1944-48) Scène 1. Le Prisonnier, la Mère

Maurizio Mazzieri, baryton, le Prisonnier, Giulia Barrera, soprano, la Mère, Orchestre National de Washington, direction Antal Dorati

Il Prigioniero (1944-48) Scène 2. Le Prisonnier, le Geôlier

Maurizio Mazzieri, baryton, le Prisonnier, Romano Emili, ténor, le Geôlier, Orchestre National de Washington, direction Antal Dorati

Il Prigioniero (1944-48) Scène 3. Le Prisonnier, Deux prêtres

Maurizio Mazzieri, baryton, le Prisonnier, Choeur de l'Université du Maryland, Orchestre National de Washington, direction Antal Dorati

