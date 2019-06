1947, Maurice Duruflé : Première audition de son ''Requiem''

"Ce Requiem n'est pas un ouvrage éthéré qui chante le détachement des soucis terrestres. Il reflète l'angoisse de l'homme devant le mystère de sa fin dernière…Il tend à traduire les sentiments humains devant leur terrifiante, inexplicable ou consolante destinée."Maurice Duruflé

Bonus web

Musicopolis vous offre en exclusivité web, l'écoute intégrale duRequiemde Maurice Duruflé enregistré Salle Gaveau, le 2 novembre 1947 :

Chœurs de la Radiodiffusion Française, dir. Yvonne Gouverné

Orchestre National de la RDF, dir.Roger Désormière

Henriette Roget, orgue

À ÉCOUTER Maurice Duruflé, Requiem / Archive INA 1974

"Parce qu'il est organiste — ce qui est une tare ineffaçable —" écrit Clarendon dans Le Soir quelques jours après la création, "on ne sait pas assez que Duruflé est un compositeur merveilleusement doué. Il écrit peu, mais il ne signe que des pages de premier ordre, où se témoignent un métier scrupuleux et une sensibilité exquise. Il est le Fauré de l'orgue."

''Le surnom de "grégorianisant voluptueux" que Reynaldo Hahn avait donné à Fauré, Duruflé le mérite aussi."

"Au moment d'écrire un Requiem, son premier soin a été de s'éloigner au maximum du modèle inimitable et décourageant que le Requiem de Fauré propose aux compositeurs. Il n'en a retenu que l'ambiance grégorienne ; ou plutôt, il a, comme Fauré, mais tout autrement, tenté et réussi un savoureux compromis entre l'austérité des lignes du plain-chant et la discrète volupté d'une harmonisation moderne. Un accord de septième bien placé fléchit la rigueur de la monotonie grégorienne, et donne l'illusion d'une rose qui fleurit soudain sur une branche dépouillée. Le surnom de "grégorianisant voluptueux" que Reynaldo Hahn avait donné à Fauré, Duruflé le mérite aussi."

''Depuis longtemps, j'étais séduit par l'incomparable beauté des thèmes grégoriens contenus dans la messe des morts''

Interrogé sur ce qui l'a amené à composer son Requiem, Maurice Duruflé déclare : "Depuis longtemps, j'étais séduit par l'incomparable beauté des thèmes grégoriens contenus dans la messe des morts. J'avais tout d'abord formé le projet d'écrire sur ces thèmes une Suite pour orgue dont chaque pièce aurait pu s'adapter aux différentes phrases de l'office liturgique. Après en avoir terminé deux, il m'a semblé qu'il était difficile de séparer les paroles latines du texte grégorien auquel elles sont si intimement liées. C'est alors que la Suite pour orgue s'est transformée en une chose plus importante et qui appelait naturellement les choeurs et l'orchestre. Voilà comment j'ai été amené à écrire cette oeuvre."

Programmation musicale

Maurice Duruflé (1902-1986)

Requiem (1947) I. Introït

Henriette Roget, orgue, Choeurs de la Radiodiffusion Française (chef de choeur Yvonne Gouverné), Orchestre National de la RDF, direction Roger Désormière

(Archive INA 2 novembre 1947)

Maurice Duruflé (1902-1986)

Requiem (1947) II. Kyrie

Ensemble vocal Michel Piquemal, Orchestre de la Cité, direction Michel Piquemal

Naxos 8.550691

Anonyme grégorien

Messe des morts. Kyrie (6ème mode)

Moines de l'Abbaye de St Pierre de Solesmes, direction Dom Jean Claire

SM S823

Maurice Duruflé (1902-1986)

Requiem (1947) II. Kyrie

Ensemble vocal Michel Piquemal

Orchestre de la Cité, direction Michel Piquemal

Naxos 8.550691

Maurice Duruflé (1902-1986)

Requiem (1947) III. Domine Jesu Christe

Didier Henry, baryton, Ensemble vocal Michel Piquemal

Orchestre de la Cité, direction Michel Piquemal

Naxos 8.550691

Maurice Duruflé (1902-1986)

Requiem (1947) IV. Sanctus

Choeur et Orchestre Philharmonique de Varsovie, direction Paweł Kapuła

(Enreg non commercialisé)

Maurice Duruflé (1902-1986)

Requiem (1947) VII. Lux Aeterna

Choeur et Orchestre Philharmonique de Varsovie, direction Paweł Kapuła

(Enreg non commercialisé)

Maurice Duruflé (1902-1986)

Requiem (1947) V. Pie Jesu

Béatrice Uria-Monzon, Orchestre de la Cité, direction Michel Piquemal

Naxos 8.550691

Maurice Duruflé (1902-1986)

Requiem (1947) VIII. Libera me

Choeur et Orchestre Philharmonique de Varsovie, direction Paweł Kapuła

(Enreg non commercialisé)

Maurice Duruflé (1902-1986)

Requiem (1947) IX. In Paradisum

Ensemble vocal Michel Piquemal

Orchestre de la Cité, direction Michel Piquemal

Naxos 8.550691