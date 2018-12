1944, Aaron Copland : création de "Appalachian Spring"

"Le véritable triomphe du programme est "Appalachian Spring", ballet pour lequel Aaron Copland a écrit une partition d'une beauté fraîche et chantante. A première vue c'est une pièce sur les débuts de l'Amérique, mais en réalité c'est une célébration de l'esprit humain. L'action est centrée sur un laboureur et sa fiancée qui ont bâti une maison et l'inaugurent avec leurs amis et voisins. Rien de ce qu'a fait Miss Graham auparavant n'avait montré autant de joie profonde.../...C'est bon, vraiment, de voir Miss Graham danser sur une musique qui atteint son propre niveau artistique."

New York Times, 1er novembre 1944

Programmation musicale

Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring (1944) (ext)

Orchestre dirigé par Eugene Lester (enregistré en 1959)

Aaron Copland (1900-1990)

Billy the Kid (1938) Street in a frontier town

Orchestre Symphonique de Londres, direction Aaron Copland

Sony SM3K 46559

Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring (1944)

Orchestre dirigé par Eugene Lester (enregistré en 1959)

Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring Suite (1944) IV. Fast

Orchestre Symphonique de Londres, direction Aaron Copland (enregistré en 1970)

Sony SM3K 46559/2

Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring Suite (1944) V. Still Faster

Orchestre Symphonique de Londres, direction Aaron Copland (enregistré en 1970)

Sony SM3K 46559/2

Joseph Brackett (1797–1882) / Arrgt Aaron Copland (1900-1990)

The gift to be simple (original 1848, arrgt Copland 1950 dans les Old American Songs)

Samuel Ramey, basse, Warren Jones, piano

Decca 448251-2

Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring Suite (1944) VII. Calm and flowing

Orchestre Symphonique de Londres, direction Aaron Copland (enregistré en 1970)

Sony SM3K 46559/2



Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring Suite (1944) VIII. Moderato

Orchestre Symphonique de Londres, direction Aaron Copland (enregistré en 1970)

Sony SM3K 46559/2

Lire, écouter, voir

Article du New York Times 1er novembre 1944

Le balletAppalachian Springen 1959 (avec Martha Graham) :

1ère partie

2ème partie

3ème partie

4ème partie

Aaron Copland fait répéterAppalachian Spring

Le début du balletAppalachian Springpar la Compagnie Martha Graham en 2018