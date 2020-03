1944 à Washington: Création du ballet "Appalachian Spring" d'Aaron Copland

Commandée par la grande mécène américaine Elisabeth Sprague Coolidge à la danseuse et chorégraphe Martha Graham et au compositeur Aaron Copland, «Appalachian Spring» connaît un grand succès lors de sa création, le 30 octobre 1944 à la Bibliothèque du Congrès de Washington.

Première diffusion le 12 décembre 2018 - Retrouvez Musicopolis sur Facebook !

"Le véritable triomphe du programme est "Appalachian Spring", ballet pour lequel Aaron Copland a écrit une partition d'une beauté fraîche et chantante. A première vue c'est une pièce sur les débuts de l'Amérique, mais en réalité c'est une célébration de l'esprit humain. L'action est centrée sur un laboureur et sa fiancée qui ont bâti une maison et l'inaugurent avec leurs amis et voisins. Rien de ce qu'a fait Miss Graham auparavant n'avait montré autant de joie profonde (...) C'est bon, vraiment, de voir Miss Graham danser sur une musique qui atteint son propre niveau artistique."

New York Times, 1er novembre 1944

Le film d'Appalachian Spring par la chorégraphe Martha Graham

Pour les représentations du ballet, Copland a prévu un petit ensemble de 13 instruments. Un minimum pour pouvoir exprimer l'histoire représentée sur scène : un couple de jeune fermiers qui vont entamer leur vie commune dans leur nouvelle maison avec pour les accompagner, une pionnière avec un pasteur, et quatre fidèles. La clôture et la maison inachevée suggèrent une idée d'espace, les costumes nous transforment dans un 19e siècle un peu indéterminé. Nous voici dans un imaginaire de conquête et de fondation du pays, de défrichage des grands espaces.

Programmation musicale

Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring (1944) (ext)

Orchestre dirigé par Eugene Lester (enregistré en 1959)

Aaron Copland (1900-1990)

Billy the Kid (1938) Street in a frontier town

Orchestre Symphonique de Londres, direction Aaron Copland

Sony SM3K 46559

Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring (1944)

Orchestre dirigé par Eugene Lester (enregistré en 1959)

à lire aussi article Musicopolis : Musique aux Etats-Unis

Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring Suite (1944) IV. Fast

Orchestre Symphonique de Londres, direction Aaron Copland (enregistré en 1970)

Sony SM3K 46559/2

Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring Suite (1944) V. Still Faster

Orchestre Symphonique de Londres, direction Aaron Copland (enregistré en 1970)

Sony SM3K 46559/2

Joseph Brackett (1797–1882) / Arrgt Aaron Copland (1900-1990)

The gift to be simple (original 1848, arrgt Copland 1950 dans les Old American Songs)

Samuel Ramey, basse, Warren Jones, piano

Decca 448251-2

Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring Suite (1944) VII. Calm and flowing

Orchestre Symphonique de Londres, direction Aaron Copland (enregistré en 1970)

Sony SM3K 46559/2

Aaron Copland (1900-1990)

Appalachian Spring Suite (1944) VIII. Moderato

Orchestre Symphonique de Londres, direction Aaron Copland (enregistré en 1970)

Sony SM3K 46559/2