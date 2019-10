1943 à Londres : Création des « Trois psaumes » d'Imogen Holst

Depuis le mois de juillet 1942, Imogen Holst a trouvé à Dartington Hall, dans le Devon, une résidence permanente qu'elle peut utiliser lorsqu'elle travaille dans les comtés de Devon et de Cornouailles. En effet, Miss Holst est ce qu'on appelle alors une « Music Traveller ». Voyageuse musicale en quelque sorte. Allant d'un village à l'autre pour encourager la pratique des amateurs. Mais ses amis ont réclamé qu'elle quitte un peu les amateurs pour donner un concert de ses œuvres, cette fois-ci avec des professionnels. Elle s'est mise au travail pour avoir des nouveautés à produire. Elle travaille sur Trois Psaumes pour chœur et cordes

Si Imogen Holst s'est décidée à composer ses Trois Psaumes en ce début d'année 1943, c'est que ses amis ont tout organisé pour elle. Elle qui déploie une énergie inextinguible pour faire jouer et chanter la musique des autres est trop modeste pour se mettre en avant. Mais là, son amie Marjorie Wise, qui fait partie des nombreux musiciens amateurs avec qui elle est liée lui a écrit : « Nous pensons tous que vous devez donner un concert à Londres, à la fois comme compositrice et comme chef d'orchestre, mais il faut que ce soit un travail de professionnel, pas d'amateur. Nous allons réunir tous les fonds nécessaires et faire venir le public. » Plus de 300 personnes ont participé à la souscription, et le concert est fixé au Wigmore Hall de Londres, le 14 juin 1943.

Une « Music Traveller »

En 1939, Imogen Holst est bien décidée à se prouver à elle-même ce qu'elle est capable d'accomplir. A Pâques, elle démissionne de son poste de l'école où elle enseigne, et elle se rend en Suisse où elle espère réfléchir à son avenir en écoutant de la bonne musique au festival de Lucerne. Mais c'est alors que la guerre éclate. Elle est alors contactée pour devenir Music Traveller (voyageuse musicale) avec cinq autres personnes. Certains mécènes se sont avisés que si le conflit durait, l'effet pourrait être désastreux sur les valeurs et traditions culturelles de l'Angleterre. Pour éviter l'extinction de ces valeurs, la solution était d'envoyer des praticiens des arts, théâtre et musique, dans les communautés rurales pour faire en sorte que l'intérêt et la pratique ne faiblisse pas.

"Ici, c'est un marchand de primeurs qui réunit un petit chœur dans son arrière-boutique pour chanter des madrigaux. Là c'est le postier du village qui a appris tout seul à jouer du violon et de l'alto, et qui a fondé un petit ensemble à cordes qu'il dirige, et qui se réunit tous les dimanches après-midi. » Imogen Holst

Programmation musicale

Imogen Holst (1907-1984)

Trois Psaumes (1943) I. Psaume 80. "Give ear, O Shepherd of Israel) ("Ecoute-nous, Pasteur d'Israël")

Choeur du Clare College de Cambridge, direction Graham Ross

Harmonia Mundi HMU907576

Imogen Holst (1907-1984)

Messe en la (1927) III. Credo

Choeur du Clare College de Cambridge, direction Graham Ross

Harmonia Mundi HMU907576

Imogen Holst (1907-1984)

Phantasy Quartet (1928)

Ensemble Court Lane Music

CLM37601

à réécouter émission La tribune des critiques de disques Les Planètes, de Holst

Imogen Holst (1907-1984)

Sonate pour violon et violoncelle (1930) III. Presto molto e leggiero

Ensemble Court Lane Music

CLM37601

Imogen Holst (1907-1984)

A Hymne to Christ (1940)

Choeur du Clare College de Cambridge, direction Graham Ross

Harmonia Mundi HMU907576

Johann Sebastian Bach (1685-1750)Clavier bien tempéré Livre I (1722) Fugue en la mineur BWV 865 Frédéric Désenclos, orgue de l'église Saint Vincent de Lyon

Triton TRI 331102

Imogen Holst (1907-1984)Trois Psaumes (1943) II. Psaume 56. "Be merciful unto me, O God" ("Aie pitié de moi, Ô Dieu") Choeur du Clare College de Cambridge, direction Graham Ross

Harmonia Mundi HMU907576

Imogen Holst (1907-1984)Trois Psaumes (1943) II. Psaume 91. "He that dwellet in the secret place of the Most High" ("Celui qui habite dans l'abri du Très Haut") Choeur du Clare College de Cambridge, direction Graham Ross

Harmonia Mundi HMU907576