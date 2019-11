1943 à Londres : Création de "A Ceremony of Carols" de Benjamin Britten

En mars 1942, Benjamin Britten vient de passer 3 ans aux Etats-Unis et rentre en Angleterre avec son compagnon Peter Pears. Ils ont attendu 2 mois de pouvoir prendre un bateau pour traverser l'Atlantique. Le 16 mars ils ont embarqué à New York sur le Axel Johnson, qui les a d'abord fait patienter au port, puis a fait moult petites escales en route. Le 25 mars, ils sont seulement à Boston ! Puis le navire remonte la côte jusqu'au Canada, et avant la traversée il y a encore une escale à Halifax. Là il achète une anthologie de textes qui servent de base à "A Ceremony of Carols".

C'est dans une lettre adressée à Elizabeth Mayer, l'amie américaine, que nous trouvons quelques détails sur la traversée de Britten des Etats-Unis à l'Angleterre. 5 semaines de bateau, dont seulement 12 jours sur l'Atlantique. Cette fois-ci c'est Peter Pears qui signe.

"Ben a très bien travaillé sur le bateau, écrit-il.On lui a pris son Hymne à Sainte Cécile et son Concerto pour clarinette à la douane à New York, alors il a réécrit et fini l'Hymne (vraiment charmant !) et il a aussi composé7 Christmas carols(chants de Noël)pour voix de femmes et harpe. Très suave et débordant de charme. Nous avions une cabine misérable, tout près de la grande chambre froide pour les provisions, et l'odeur et la chaleur étaient intolérables, et c'était difficile pour lui parce queles gens paraissaient aller et venir dans le couloir en sifflant toute la journée! Mais il a été très patient. Moi bien sûr, je n'ai pas pu chanter du tout. Et en arrivant en Angleterre, la douane lui a à nouveau pris ses manuscrits — mais on lui a dit qu'on lui rendrait tout."

C'est sans doute pour des raisons de sécurité, si jamais un code secret avait pu se glisser dans les notes des partitions de Britten qu'on lui a pris ses manuscrits à la douane. Heureusement ça ne l'a pas empêché de composer sur le bateau ! On peut juger d'après ses conditions de travail comme il a de grandes facilités de concentration, et une oreille intérieure tellement aiguisée qu'il peut créer même dans les pires situations. C'est ainsi qu'il a mené à bien l'Hymne à Sainte Cécile commencé durant son séjour aux Etats-Unis, sur un texte de son ami Wystan Hugh Auden

Concert de Noël de la Maîtrise de Radio France

DIMANCHE 15 DECEMBRE 16H - AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

La Maîtrise de Radio France propose de fêter Noël avec un programme autour de Britten, Holst et Putt et un accompagnement de harpe. L’occasion d’entendre notamment la lumineuse et emblématique « Ceremony of Carols » de Benjamin Britten.

Benjamin BrittenA Ceremony of CarolsAlastair Putt

Under the Giant Fern of Night (création française)Imogen Holst

Six Christmas CarolsGustav Holst

Ave Maria, pour double choeur a capella Choral Hymns from the Rig Veda

La Maîtrise donne également ce concert de Noël les :

Samedi 30 novembre à 16h à l’Abbaye Royale de Fontevraud

Vendredi 6 décembre à 20h à la Basilique Saint Maurice à Epinal

Samedi 14 décembre à 20h à la Cathédrale de Chartres

Samedi 18 janvier à 16h au Théâtre Auditorium de Poitiers

Programmation musicale

Benjamin Britten (1913-1976)

A Ceremony of Carols op 28 (1942-43) I. Procession "Hodie Christus natus est"

Choeur de garçons de Copenhague, direction Benjamin Britten (enregistré en 1958)

Decca 436394-2

Anonyme (XVème siècle)There is no rose

Tallis Scholars, direction Peter Phillips

Gimell CDGIM 101

