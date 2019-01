1941, Richard Addinsell compose le ''Concerto de Varsovie''

Le film Dangerous Moonlight, sorti au Royaume Uni en 1941, fait partie des films de propagande réalisés à cette époque pour concourir à l'effort de guerre. L’histoire tourne autour d'un pianiste et de son concerto, Le Concerto de Varsovie.

La partition a été confiée au compositeur anglais Richard Addinsell, alors connu pour ses musiques assez légères et typiquement britanniques. L’œuvre a rencontré un tel succès, qu’elle est descendue de l'écran pour monter sur la scène des salles de concerts.

"N’est-ce pas merveilleux ? Et tellement mieux que Rachmaninov !"

Le dramaturge anglais Rodney Ackland se souvient dans ses Mémoires : "Le Concerto de Varsovie a vraiment été un succès. Le public s'est littéralement vautré dedans ; on pouvait à peine marcher dans la rue sans entendre un pianiste amateur désespéré frapper les grands accords sur un piano de salon, et les magasins de disques étaient assiégés — la plupart du temps par des dames. J'en ai rencontré deux qui l’écoutaient en pleine extase, en disant : «N’est-ce pas merveilleux ? Et tellement mieux que Rachmaninov !"

Programmation musicale

Richard Addinsell (1904-1977) / Roy Douglas orch. (1907-2015)

Bande Originale du Film "Dangerous Moonlight" (1941) Générique début

Richard Addinsell (1904-1977) / Roy Douglas orch. (1907-2015)

Concerto de Varsovie (1941)

Valentina Lisitsa, piano, Orchestre de Concert de la BBC, direction Gavin Sutherland

Decca 4789454

Richard Addinsell (1904-1977) / reconstruit par Philip Lane (né en 1950)

Bande Originale du film "Goodbye, Mr Chips" (1939) Titre Principal et Chanson de l'école

Orchestre Philharmonique de la BBC, direction Rumon Gamba

Chandos CHAN 10046

Richard Addinsell (1904-1977) / reconstruit par Philip Lane (né en 1950)

Bande Originale du film "Goodbye, Mr Chips" (1939) In the mountains

Orchestre Philharmonique de la BBC, direction Rumon Gamba

Chandos CHAN 10046

Richard Addinsell (1904-1977) / reconstruit par Philip Lane (né en 1950)

Bande Originale du film "Goodbye, Mr Chips" (1939) Finale

Orchestre Philharmonique de la BBC, direction Rumon Gamba

Chandos CHAN 10046

Richard Addinsell (1904-1977) / Joyce Greenfell (1910-1979)

I'm Going To See You Today (1952)

Serge Rachmaninov (1873-1943)

Concerto n°2 en ut mineur op 18 (1900) III. Allegro scherzando

Serge Rachmaninov, piano, Orchestre de Philadelphie, direction Leopold Stokowski

RCA RD 85997

Extrait du film Dangerous Moonlight, réal. Brian Desmond Hurst (1941) :