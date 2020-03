1721 à Berlin : Le Concerto brandebourgeois n°5 de Johann Sebastian Bach

Le 24 mars 1721, Bach, maître de chapelle de Son Altesse Sérénissime le prince Leopold d'Anhalt-Coethen signe la dédicace, en français, d'une partition de 6 Concertos pour plusieurs instruments qu'il adresse à Son Altesse Royale Monseigneur Crétien Louis, Margraf de Brandebourg...

L''un des plus fameux concerto grosso de l'histoire

Au début de l'année 1719, Bach est à Berlin afin d'acquérir un nouveau clavecin auprès du facteur Mietke. À cette occasion, il rencontrel'oncle du roi de Prusse et margrave de Brandebourg : Christian-Louis de Brandebourg-Schwedt. Le dédicataire des six Concertos brandebourgeois.

"Comme j’eus il y a une couple d’années, le bonheur de me faire entendre à Votre Altesse Royalle, en vertu de ses ordres, & que je remarquai alors, qu’Elle prennoit quelque plaisir aux petits talents que le Ciel m’a donnés pour la Musique, & qu’en prennant Conge de Votre Alteße Royalle, Elle voulut bien me faire l’honneur de me commander de Lui envoyer quelques pieces de ma Composition : j’ai donc selon ses tres gracieux ordres, pris la liberté de rendre mes tres-humbles devoirs à Votre Alteße Royalle, pour les presents Concerts, que j’ai accommodés à plusieurs Instruments ; La priant tres humblement de ne vouloir pas juger leur imperfection, à la rigueur du gout fin et delicat, que tout le monde sçait qu’Elle a pour les piéces musicales ; mais de tirer plutot en Benigne consideration, le profonde respect, & la tres-humble obeissance que je tache à Lui temoigner par là. Pour le reste, Monseigneur, je supplie tres humblement Votre Alteße Royalle, d’avoir la bonté de continüër ses bonnes graces envers moi, et d’être persuadèe que je n’ai rien tant à cœur, que de pouvoir être employé en des occasions plus dignes d’Elle et de son service, moi qui suis avec un zele sans pareil."

Monseigneur

De Votre Altesse Royalle

Le tres humble et tres obeissant serviteur

Jean Sebastien Bach. Coethen, d. 24 mar. 1721

Programmation musicale

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto Brandebourgeois n°5 en Ré majeur BWV 1050 (1717-1720) I. Allegro

Marcello Gatti, traverso, Cecilia Bernardini, violon, Francesco Corti, clavecin

Ensemble Zefiro, direction Alfredo Bernardini

Arcana A452

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto pour 2 violons en la mineur RV 522 op.3 n°8 (pub. en 1711) I. Allegro

L'Arte dell'arco, Elisa Citterio, violon 2, Federico Gulielmo, violon 1 et direction

Brilliant Classics 95200/5

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto pour orgue en la mineur BWV 593 d'après le Concerto pour 2 violons en la mineur RV 522 de Vivaldi

Lorenzo Ghielmi, orgue Ahrend de San Simpliciano de Milan

Ars Musici AM 1179-2

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite pour orchestre en do majeur BWV 1066 (1717-1722) I. Ouverture

Orchestre baroque de Fribourg

Harmonia Mundi HMC 902113.14

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite pour violoncelle n°1 en sol majeur (1717-1722) I. Prélude

Anne Gastinel, violoncelle

Naïve V 5121

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto pour violon n°2 en mi majeur BWV 1042 (1720) I. Allegro

Giuliano Carmignola, violon, Concerto Köln

Archiv Produktion 479 2695

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto Brandebourgeois n°5 en Ré majeur BWV 1050 (1717-1720) I. Allegro

Marcello Gatti, traverso, Cecilia Bernardini, violon, Francesco Corti, clavecin

Ensemble Zefiro, direction Alfredo Bernardini

Arcana A452

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto Brandebourgeois n°5 en Ré majeur BWV 1050 (1717-1720) II. Affettuoso

Marcello Gatti, traverso, Cecilia Bernardini, violon, Francesco Corti, clavecin

Ensemble Zefiro, direction Alfredo Bernardini

Arcana A452

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto Brandebourgeois n°5 en Ré majeur BWV 1050 (1717-1720) III. Allegro

Café Zimmermann

Alpha ALPHA 013

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto Brandebourgeois n°5 en Ré majeur BWV 1050 (1717-1720) III. Allegro

Marcello Gatti, traverso, Cecilia Bernardini, violon, Francesco Corti, clavecin

Ensemble Zefiro, direction Alfredo Bernardini

Arcana A452