1940, Leningrad : Création de Roméo et Juliette de Prokofiev

Les premières idées d'un ballet de Prokofiev pour Leningrad remontent à la fin de 1934. A cette époque, le compositeur est en train de revenir petit à petit en URSS, pays qu'il avait quitté en 1918, au lendemain de la Révolution, parce qu'il ne pouvait pas y trouver la paix nécessaire à son travail de création. Mais depuis quelques années, il revient au pays avec plaisir. Il a fait une tournée triomphale en 1927, et voici 2 ans qu'il reçoit des commandes soviétiques ; il vient plusieurs fois chaque année, il donne des concerts, sa musique est jouée, alors que dans le même temps, on le joue de moins en moins en France où il vit depuis quelques années.

De vagues projets avec les Etats-Unis ne se concrétisent pas, et la vie de musicien itinérant et exilé finit par lui peser. Au cours d'un voyage qu'il fait à l'automne 1934, il pose les jalons d'une collaboration avec l'Académie d'Etat de Théâtre et de Ballet de Leningrad. Après moult réflexions, l'idée du ballet est retenue et le sujet de Roméo et Juliette est choisi, Shakespeare est alors très à la mode en Union Soviétique…

Au printemps 1935, Prokofiev travaille avec le metteur en scène Sergei Radlov, qui l'année précédente a monté une version théâtrale de Roméo et Juliette. Radlov écrit à ce propos : "Roméo et Juliette n'est pas une pièce sur l'amour, et pas le portrait de deux âmes nobles et délicates, qui n'ont pas leur place sur notre planète grossière et infiniment mauvaise.

_Roméo et Juliette est une pièce sur la lutte pour l'amour_, sur la lutte pour le droit d'aimer par des jeunes gens forts et progressistes qui combattent les traditions et les opinions féodales sur le mariage et la famille. La pièce entière est pleine de vie et imprégnée du souffle puissant de la lutte et de la passion, ce qui la rend, sans doute, la plus Komsomol de toutes les pièces de Shakespeare."

