1940, Dresde : Les Carmina Burana de Carl Orff

La création des Carmina Burana de Carl Orff a lieu en 1937. Orff a un peu peur que ses "Chansons bavaroises" soient jugés pas assez allemandes par les autorités, mais le succès est grand et selon lui, 90% des critiques sont favorables. Seul un certain Gerigk reproche à l'oeuvre "toute une série de problèmes", notamment "le retour à des éléments primitifs" et des "formules rythmiques jazzy". Critiques suffisantes pour empêcher certains chefs de se lancer dans l'aventure, mais cependant dès l'année suivante, le parcours de l'oeuvre reprend et sa "success story" ne s'arrêtera plus...

A la mort de Carl Orff, certains historiens comme Jens Malte Fischer mettent en doute ce discours résistant et soulignent la compromission du compositeur avec le régime nazi. Pire, sa cantate, inspirée de chants profanes du Moyen-Âge aurait servi, selon George Steiner, de propagande du IIIe Reich. Aujourd'hui encore, le site officiel du compositeur ne dit rien de ce passé trouble et l'œuvre continue d'être jouée très régulièrement...

Carmina Burana en concert

Le Chœur de Radio France donnera cette œuvre sous la direction de Martina Batič avec l’ensemble slovène de percussions SToP

Vendredi 31 janvier à la Coursive à La Rochelle

Programmation musicale

Carl Orff (1895-1982)

Carmina Burana (1936) I. O Fortuna

Chœur et Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, direction Wolfgang Sawallisch

EMI

Carl Orff (1895-1982)

Carmina Burana (1936) I. O Fortune plango vulnera

Chœur et Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, direction Wolfgang Sawallisch

EMI

Carl Orff (1895-1982)

Carmina Burana (1936) III. Veris leta facies

Chœur et Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, direction Wolfgang Sawallisch

EMI

Carl Orff (1895-1982)

Carmina Burana (1936) XIV. In taberna quando sumus

Choeur et Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, direction Wolfgang Sawallisch

EMI

Carl Orff (1895-1982)

Carmina Burana (1936) IV. Omnia sol temperat

Marcel Cordes, baryton, Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, direction Wolfgang Sawallisch

EMI

Carl Orff (1895-1982)

Carmina Burana (1936) XIX. Si puer cum puellula

Marcel Cordes, baryton, Choeur et Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, direction Wolfgang Sawallisch

EMI

Carl Orff (1895-1982)

Carmina Burana (1936) XV. Amor volat undique

Chœur et Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, direction Wolfgang Sawallisch

EMI

Carl Orff (1895-1982)

Carmina Burana (1936) XXII. Tempus est iocundum

Marcel Cordes, baryton, Chœur et Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, direction Wolfgang Sawallisch

EMI

Carl Orff (1895-1982)

Carmina Burana (1936) XXIII. Dulcissime et XXIV. Ave formosissima

Agnes Giebel, soprano, Choeur et Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, direction Wolfgang Sawallisch

EMI

Carl Orff (1895-1982)

Carmina Burana (1936) XXV. O Fortuna

Chœur et Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, direction Wolfgang Sawallisch (1ère version "autorisée" supervisée par Orff, enregistrée en 1956)

EMI