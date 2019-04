1937, Béla Bartók : Création de sa ''Musique pour cordes, percussion et célesta''

''Il semble incroyable d'admettre que le petit homme malingre aux cheveux d'argent qui, en s'inclinant de façon presque timide, remerciait le public, l'orchestre et le chef pour leur enthousiasme partagé, puisse avoir à ce point le diable au corps''

Journal National de Bâle, 22 janvier 1937

Le 23 juin 1936, lorsque Paul Sacher écrit à à Bartók pour lui passer commande d'une oeuvre pour son Orchestre de Chambre de Bâle, il lui donne un certain nombre de précisions quant à ce qu'il devra livrer : "Chacun des morceaux devra durer environ 15 minutes. L'effectif envisagé trouve sa justification dans l'effectif de notre orchestre, qui consiste en un ensemble de 30 cordes environ. Nous devons louer les vents à l'orchestre municipal, ce qui se heurte souvent à des difficultés techniques, sans compter les conséquences financières. Il y a la possibilité d'ajouter un piano ou un clavecin (en quelque sorte comme continuo) ou n'importe quel instrument de percussion."

Je pense à une pièce pour cordes et instruments percussifs, je suppose que leur emploi ne se heurtera à aucune difficulté

Bartók répond presque instantanément, postant son accord de principe le 27 juin. "Je pense à une pièce pour cordes et instruments percussifs (c'est-à-dire, hormis les cordes : piano, célesta, harpe, xylophone et percussions) ; je suppose que leur emploi ne se heurtera à aucune difficulté. Du coup, il devient toutefois plus délicat d'exaucer votre souhait que l'oeuvre ne soit pas trop ardue. Pour ce qui est des difficultés techniques, selon toute probabilité on pourra les surmonter ; mais il est plus compliqué d'éviter les difficultés rythmiques. Lorsqu'on écrit quelque chose de nouveau, le fait même de ce caractère inhabituel est source de difficultés pour les interprètes. En tous cas, je m'efforcerai d'écrire le plus simplement possible. Je n'écris jamais délibérément dans le but d'accumuler un maximum de difficultés d'exécution."

''Cette mémorable soirée devait prendre un relief exceptionnel grâce à la première audition de la dernière œuvre de Béla Bartók''

Le concert de la création, à Bâle le 21 janvier 1937, a un énorme retentissement. Dès le lendemain le Journal National de Bâle lui consacre un article :

"Cette mémorable soirée devait prendre un relief exceptionnel grâce à la première audition de la dernière œuvre de Béla Bartók, à qui la musique contemporaine doit peut-être, en même temps qu'à Schoenberg et Stravinsky, ses idées les plus novatrices ; on a pu se rendre compte que le compositeur était au zénith de sa carrière…/...Après le dernier mouvement,un allegro à l'élan irrésistible et qui surprend par son éclat à la fois harmonique et diatonique, éclatèrent des applaudissements comme n'en recueillent d'ordinaire que les interprètes qui ont la faveur du public ; il était saisissant de les entendre s'adresser à un compositeur, et encore à un compositeur vivant qui passe pour un novateur discutable. Il semble incroyable d'admettre que le petit homme malingre aux cheveux d'argent qui, en s'inclinant de façon presque timide, remerciait le public, l'orchestre et le chef pour leur enthousiasme partagé, puisse avoir à ce point le diable au corps. C'est ainsi que se produisit quelque chose à quoi l'on assiste rarement, dans notre vie musicale si conventionnelle : le public finit par obtenir que le dernier mouvement fût répété."

à réécouter émission Musicopolis Béla Bartók à Budapest en 1928 (1/5)

Programmation musicale

Béla Bartók (1881-1945)

Musique pour cordes, percussion et célesta (1936) IV. Finale. Allegro molto

Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Bruno Maderna

(enregistré au festival de Royan le 9 avril 1971)

Arkadia CDMAD 021.1

Béla Bartók (1881-1945)

Musique pour cordes, percussion et célesta (1936) IV. Finale. Allegro molto

Orchestre Philharmonique de Leningrad, direction Evgeny Mravinsky

(enregistré à Prague en 1967)

Praga PR 256016

Béla Bartók (1881-1945)

Quatuor n°5 (1934) IV. Finale. Allegro vivace

Quatuor Guarneri

Newton 880211

Béla Bartók (1881-1945)

Suite de danses (1923) II. Allegro vivace

Philharmonia Hungarica, direction Antal Dorati

Decca 4757615

Béla Bartók (1881-1945)

Allegro barbaro (1911)

Béla Bartók, piano

MCPS 232598

Béla Bartók (1881-1945)

Musique pour cordes, percussion et célesta (1936) I. Andante tranquillo

Orchestre Symphonique du SWF de Baden-Baden, direction Paul Sacher

MGB CD 6240

Béla Bartók (1881-1945)

Musique pour cordes, percussion et célesta (1936) II. Allegro

Orchestre Philharmonique de Leningrad, direction Evgeny Mravinsky (enregistré à Prague en 1967)

Praga PR 256016

Béla Bartók (1881-1945)

Musique pour cordes, percussion et célesta (1936) III. Adagio

Orchestre Philharmonique National de Hongrie, direction Zoltan Kocsis

Hungaroton HSACD 32510

Béla Bartók (1881-1945)

Musique pour cordes, percussion et célesta (1936) IV. Finale. Allegro molto

Orchestre Philharmonique National de Hongrie, direction Zoltan Kocsis

Hungaroton HSACD 32510