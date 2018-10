1934, Germaine Tailleferre : création de son Concerto pour 2 pianos, 2 choeurs, 4 saxophones et orchestre

« Le sens de la construction classique, la fraîcheur d'inspiration, la sobriété de moyens et la sensibilité délicate qui caractérisent Mme Germaine Tailleferre, cette fille spirituelle de Scarlatti. » Le Ménestrel (4 mai 1934), au lendemain de la création du Concerto de Germaine Tailleferre

Germaine Tailleferre (1892-1983)

Concerto pour deux pianos, chœur, quatuor de saxophones et orchestre (1934)

I. Allegro

Pascal et Ami Rogé, pianos, Lunar Saxophone Quartet

BBC National Orchestra and Chorus of Wales, direction Jessica Cottis

(Enregistrement BBC 8 mars 2015)

Ouverture pour un opéra-comique (1932)

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction GeorgesTzipine

EMI 5852042

Les Mariés de la Tour Eiffel (1921) Quadrille

Orchestre National de l'ORTF, direction Darius Milhaud

Accord 476 159 2

Blog de Pascal Rogé sur le concert du 8 mars 2015

En 2015, le duo de pianistes Pascal et Ami Rogé, ont décidé de donner le Concerto pour deux pianos, chœur, quatuor de saxophones et orchestre en concert, à Cardiff pour la BBC du pays de Galles. A l'occasion de la journée internationale des femmes le 8 mars.

Blog du saxophoniste Paul Wehage sur l'enregistrement de 1998

A l'occasion du centenaire de la naissance de Germaine Tailleferre, en 1992, le saxophoniste anglais Paul Wehage a découvert l'existence de la partition, et il a fait des pieds et des mains pour la faire jouer. Au bout de 6 ans d'acharnement, il a été à l'origine d'un enregistrement au disque.