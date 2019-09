1934 à Budapest : Bartók compose son Quatuor à cordes n°5

En 1934, Bartok vit à Budapest depuis 35 ans. Il s'est installé dans la capitale magyare en 1899 pour y faire ses études à l'Académie Franz Liszt. Depuis, il est devenu professeur à son tour, à l'Académie. Il sort de la ville pour donner des concerts, dans le pays ou à l'étranger, et aussi pour collecter des chants populaires, activité qui le passionne et dans laquelle au fil des années, il a acquis une immense connaissance, qui a infusé dans sa propre musique.

"Que penses-tu de la situation pitoyable qui prévaut plus ou moins dans toute l'Europe centrale ? ! Chez nous, réductions de salaires et de retraites — chez vous, là-bas, si j'en crois ce qu'on dit, les choses se règlent de manière beaucoup plus radicale : ils ne payent même plus les retraites. Belles perspectives… Je ne peux même pas me dire "Ah! si seulement je vivais ici ou là !, car partout règne la plus grande incertitude, l'anarchie économique ! Combien de projets merveilleux j'aurais pu mener à bien, mais l'absurdité du monde m'en a empêché." Bartok à Ion Busitia le 20 décembre 1931.