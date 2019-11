1933, Chicago : Création de la Symphonie n°1 de Florence Price

Le concert où l'on entend la Première Symphonie de Florence Price, se tient dans le cadre de la grande Exposition de Chicago, qui célèbre le centenaire de la fondation officielle de la ville.

En 1932, lorsqu'elle compose sa Première symphonie, Florence Price a 46 ans. Elle vit à Chicago depuis 1927. Elle y est venue avec son mari et ses deux filles, ayant quitté la ville de Little Rock dans l'Arkansas où avec les tensions raciales, la situation des Africains-Américains était devenue très difficile.

Avec sa Première Symphonie, Florence Price remporte le concours Wanamaker. L'année suivante, lors de la création de l'oeuvre par l'orchestre de Chicago, oeuvre d'une femme noire en pleine ségrégation, dans le cadre d'une Exposition sur le progrès et l'innovation, les critiques sont positives, insistant sur "l'américanité" de la pièce.

"C'est une oeuvre qui exprime son propre message avec retenue, mais aussi avec passion. La symphonie de Miss Price mérite une place dans le répertoire symphonique régulier…", Chicago Daily News

Programmation musicale

Florence Price (1887-1953)

Symphonie n°1 en mi mineur (1931-32) I. Allegro ma non troppo

Fort Smith Symphony, direction John Jetter

Naxos 8.559827

Florence Price (1887-1953)

In the Land o'Cotton (1925)

Karen Walwynn, piano

Florence Price (1887-1953)

Symphonie n°1 en mi mineur (1931-32) II. Largo, maestoso

Fort Smith Symphony, direction John Jetter

Naxos 8.559827

Florence Price (1887-1953)

Sympathy (poème de Paul Laurence Dunbar - 1899) "I know what the caged bird feels, alas!"

Corinne Elizabeth Rydman, mezzo-soprano, Steven Bailey, piano

Florence Price (1887-1953)

Symphonie n°1 en mi mineur (1931-32) III. Juba Dance

Fort Smith Symphony, direction John Jetter

Naxos 8.559827

Florence Price (1887-1953)

Symphonie n°1 en mi mineur (1931-32) IV. Finale

Fort Smith Symphony, direction John Jetter

Naxos 8.559827