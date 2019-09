1931, Berlin : Création du Concerto pour violon d'Igor Stravinsky

Après le concert qui a vu la création du Concerto pour violon de Stravinsky, avec un orchestre malheureusement peu digne de confiance, les critiques allemands ont plutôt apprécié l'oeuvre, quoique certains commencent à s'élever contre ce qu'ils appellent une « profanation de Bach, qui sous des dehors de civilité française, révèle suffisamment clairement la sauvagerie d'instincts pour moitié asiatiques".

Stravinsky dirige le même Concerto pour violon à Paris quelques semaines après la création berlinoise. Dans le journal Comoedia, Paul Le Flem constate que de plus en plus, le musicien délaisse la virulence sonore mise en oeuvre dans Le Sacre du printemps.

« L'accent devient plus souple, moins autoritaire. Un souffle tiède succède aux tornades qui balayaient cette musique. Le moscovite semble ne plus se souvenir de sa terre. Il découvre les pays méditerranéens, s'éprend plus fortement de Bach, et cherche pour sa musique une unité plus formelle, dont les traditions occidentales lui offraient des modèles achevés. Progrès ? Arrêt ? Partisans et adversaires en discutent avec passion. » Paul Le Flem, Comoedia (21 décembre 1931)