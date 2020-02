1927, New-York : Show boat de Jerome Kern

Comme la plupart des spectacles montés à Broadway, celui qui passe au Ziegfeld Theatre le 27 décembre 1927 a déjà passé l'épreuve du public, il a tourné dans diverses villes pour être rodé avant d'affronter la critique new yorkaise. Mais l'impresario n'imagine pas le succès à venir de Show Boat...

Success story

Nous sommes très précisément au 1341 de la 6ème avenue, à l'angle de la 54ème rue, au Ziegfeld Theatre de New York. C'est un tout nouveau théâtre, ouvert depuis quelques mois seulement. Un peu plus de 1600 places, une salle en forme d'oeuf. Florenz Ziegfeld, l'un des plus grands impresarios, producteurs de revues de l'époque y a investi 2 millions et demi de dollars ! Ziegfeld est connu depuis 20 ans pour ses "Follies", des revues assez extravagantes, avec une troupe de girls luxueusement habillées (ou déshabillées, plutôt !). Il réussit avec ses shows extrêmement légers et superbement montés. Ce soir du 27 décembre 1927, ce qu'il présente au public n'a vraiment rien à voir, et il a très peur des réactions.

Comme la plupart des spectacles montés à Broadway, celui qui passe au Ziegfeld Theatre le 27 décembre 1927 a déjà passé l'épreuve du public, il a tourné dans diverses villes pour être rodé avant d'affronter la critique new yorkaise. L'impresario commence à se douter que les réactions vont être favorables, mais de fait, le succès de Show Boat va dépasser ses espérances.

Les critiques sont quasi unanimes pour louer la production de Show Boat après la première new yorkaise. C'est le producteur impresario Florenz Ziegfeld qui est cité le plus souvent, néanmoins, la plupart des commentateurs réalisent que même en prenant en compte le panache de la production, sa grande valeur vient essentiellement des auteurs : Oscar Hammerstein II pour le livret, et Jerome Kern pour la musique.

La croisière et sa muse

L'histoire de Show Boat commence sur le bateau spectacle de Capt'ain Andy. Le coeur de l'intrigue est la romance douce-amère entre la fille du capitaine, Magnolia, dite Nola, et Gaylord Ravenal, un joueur invétéré qui arpente le fleuve. Coup de foudre, mariage, et séparation alors que le mari est repris par le démon du jeu. Magnolia à Chicago obligée de chanter dans night clubs pour subvenir à ses besoins et ceux de Kim sa fille, née sur le bateau lorsqu'il passait la frontière entre trois états le Kentucky, l'Illinois et le Missouri. Après ses succès, Magnolia retourne sur le bateau familial, où à la fin Ravenal vient la retrouver. Happy end…

Programmation musicale

Jerome Kern (1885-1945) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)Show Boat (1927) Acte I. Sc 1. Duo Ravenal, Magnolia "Make believe" Jerry Hadley, Ravenal, Frederica von Stade, Magnolia, London Sinfonietta, direction John McGlinn

EMI 3615432

Jerome Kern (1885-1945) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)Show Boat (1927) Acte I. Sc 2. Dialogue Magnolia, Julie Teresa Stratas, Julie, Frederica von Stade, Magnolia, London Sinfonietta, direction John McGlinn

EMI 3615432

Jerome Kern (1885-1945) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)Show Boat (1927) Acte I. Sc 2 Julie "Can't help lovin' dat man" Helen Morgan (créatrice du rôle), Julie, Orchestre dirigé par Victor Baravalle (chef lors de la création) (enregistré en février 1928)

Earl GEMS 0060

Jerome Kern (1885-1945) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)Show Boat (1927) Acte I. Sc 7. Dialogue Magnolia, Ravenal Duo "You are love" Jerry Hadley, Ravenal, Frederica von Stade, Magnolia, London Sinfonietta, direction John McGlinn

EMI 3615432

Jerome Kern (1885-1945) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)Show Boat (1927) Acte II. Sc 1. Duo Magnolia, Ravenal "Why do you love me ?" Frederica von Stade, Magnolia, Jerry Hadley, Ravenal, London Sinfonietta, direction John McGlinn

EMI 3615432

Jerome Kern (1885-1945) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)Show Boat (1927) Acte II. Sc 4. Magnolia's audition "Can't help lovin' dat man" Frederica von Stade, Magnolia, London Sinfonietta, direction John McGlinn

EMI 3615432

Jerome Kern (1885-1945) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)Show Boat (1927) Acte II. Sc 9 Kim et choeur "It's getting hottier in the north" Frederica von Stade, Kim, Ambrosian Chorus, London Sinfonietta, direction John McGlinn

EMI 3615432

Jerome Kern (1885-1945) / Oscar Hammerstein II (1895-1960)Show Boat (1927) Acte I. Sc 1. Joe et choeur "Ol'man river" Bruce Hubbard, Joe, Ambrosian Chorus, London Sinfonietta, direction John McGlinn

EMI 3615432