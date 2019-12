1926, Paris : "No, no, Nanette"de Vincent Youmans

C'est bien un signe des temps que ce succès immédiat du spectacle présenté au Théâtre Mogador et intitulé "No, no, Nanette". En plein dans les Années Folles, et avant la crise qui menace, ce "No, no, Nanette, écrit Louis Schneider dans Le Gaulois, est en vérité quelque chose de neuf : c'est fiévreux, c'est effréné, c'est épileptique ; le rythme saccadé des danses importées de par-delà l'Atlantique en est la base. Le livret est un simple ruban destiné à nouer ensemble les blues, les fox-trott, les shimmies, les charleston, et autres, qui n'ont aucun rapport avec les musiques dont fut bercée notre enfance."

Le public qui se trouve dans la salle du Théâtre Mogador le 29 avril 1926 dispose d'un programme fort attrayant. Au centre une sorte d'arbre généalogique avec les noms de tous les acteurs, et du chef, Percival Mackey, chef au Palace Theatre de Londres qui a fait le déplacement tout exprès, et sous le titre en très gros la liste des auteurs en petit. Dans l'ordre on lit No, no, Nanette Opérette en 3 actes de Frank Mandel, Otto Harbach et Irving Caesar, Adaptation française de Roger Férréol et Robert de Simone, Lyrics de Colline et Merry (et enfin !) Musique de Vincent Youmans ! Un musicien qui n'est pas inconnu en France. On joue sa musique dans tous les thés et les salons dansant

Programmation musicale

