1925, Manuel De Falla : Création de la version ballet de "L' Amour sorcier"

C’est avec sa version ballet créée à Paris en 1925 que L'Amour Sorcier de Manuel de Falla a atteint le succès et la célébrité. Au centre de cette création la chorégraphe et danseuse Antonia Mercé, dite « La Argentina ». La première version datée de 1915, était destinée à la danseuse de flamenco Pastora Imperio. Le livret et la musique, ont été très fortement inspirés de véritables contes et chants gitans, étaient racontés et chantés à Manuel de Falla par une chanteuse gitane, Rosario La Mejorana…

J'ai essayé de la "vivre en gitan"

"La pièce est éminemment gitane… Pour la composer, j'ai utilisé des idées ayant toujours un caractère populaire… Durant les quelques 40 minutes que dure l'œuvre, j'ai essayé de la "vivre en gitan", de la sentir profondément et n'ai pas utilisé d'autres éléments que ceux qui à mon avis exprimaient l'âme de la race.Toujours le motif populaire, revêtu d'une technique adaptée à son caractère pour qu'ils constituent un "tout" homogène. Telle est ma conviction artistique."

Manuel de Falla, 1915

Programmation musicale

Manuel de Falla (1876-1946)

L'Amour sorcier (1916-1926) Introduction

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris direction Manuel Rosenthal

Accord 476 1082

Manuel de Falla (1876-1946)

L'Amour sorcier (1916-1926) Danse rituelle du feu pour chasser les mauvais esprits

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris direction Manuel Rosenthal

Accord 476 1082

Manuel de Falla (1876-1946)

L'Amour sorcier (1916-1926) Chanson de l'amour blessé

Teresa Berganza, mezzo-soprano, Orchestre Symphonique de Londres, direction García Navarro (enrt 1978)

DGG 00289 477 5489

Manuel de Falla (1876-1946)

La Vida breve (1904)

La Argentina, castagnettes

(enregistrée à Londres en 1929)

Joaquin Nin (1879-1949)

Danse Ibérienne (1926)

Mme Argentina, solo de castagnettes et jeu de talons, Joaquín Nin, piano (enrt 1930)

Odéon 188.756

Manuel de Falla (1876-1946)

L'Amour sorcier (1916-1926) Pantomime

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris direction Manuel Rosenthal

Accord 476 1082

Manuel de Falla (1876-1946)

L'Amour sorcier (1916-1926) Danse de la frayeur

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction Manuel Rosenthal

Accord 476 1082

Manuel de Falla (1876-1946)

L'Amour sorcier (1916-1926) Danse du jeu de l'amour

Teresa Berganza, mezzo-soprano, Orchestre Symphonique de Londres, direction García Navarro (enrt 1978)

DGG 00289 477 5489

Manuel de Falla (1876-1946)

L'Amour sorcier (1916-1926) Chanson du feu follet

Ginesa Ortega, cantaora, Orchestre de chambre du Théâtre Llure, direction Josep Pons

Harmonia Mundi HMC 905213

Manuel de Falla (1876-1946)

