1924, Sergeï Prokofiev : Création du Concerto pour piano n°2

"On sait quel virtuose incomparable est M. Prokofiev, il fait corps avec son instrument, il court le clavier, bondit, ne rate pas une note, c'est une merveille de précision et de mécanisme. Ajoutons qu'il n'y a pas que cela et qu'on sent M. Prokofiev profondément musicien." Le Ménestrel (1924)

Voici des semaines que le compositeur et pianiste note ses progrès sur l'apprentissage de son Deuxième Concerto. Enfin le grand jour arrive. C'est Serge Koussevitsky qui dirige l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Si la deuxième partie sera constituée seulement des Tableaux d'une exposition de Moussorgski dans l'orchestration de Maurice Ravel, la première partie est fort longue. Symphonie funèbre de Locatelli, Suite de l'Amour sorcer de Falla, Légende d'Alexandre Tansman, et deux créations: Pacific 231 d'Honegger, et juste avant l'entracte, le monumental Concerto de Prokofiev, joué par lui-même.

Alors qu'il travaille à son Concerto pour piano n°2 en 1913, à 22 ans, Prokofiev reçoit une lettre de son ami Max, le pianiste Maximilen Schmithof, "Mon cher Serioja, ce court billet pour t'annoncer la dernière nouvelle, je me suis tiré un coup de pétard, les raisons de cet acte sont sans importance". Ils sont amis intimes depuis plusieurs années et c'es évidemment une terrible nouvelle pour Prokofiev, qui va lui dédier son Concerto. Plus tard, en évoquant leur amitié le compositer écrit à la soeur de Max : "A cette époque, je n'étais pas moi-même mais seulement la moitié de moi, l'autre moitié c'était Max. son influence sur moi était énorme."

Le Concerto n°2 de Prokofiev en concert le 20 septembre 2019 à l'auditorium de Radio France

Vendredi 20 Septembre 2019 20h - Auditorium de Radio France

Igor Stravinsky

Quatre chants paysans russes

Serge Prokofiev

Concerto pour piano et orchestre n°2

Claude Debussy

La Damoiselle élue

Maurice Ravel

Boléro

Melody Louledjian soprano

Emmanuela Pascu mezzo-soprano

Nicolaï Lugansky piano

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck direction

