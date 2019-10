1923, Budapest : Création de « Psalmus Hungaricus » de Zoltán Kodály

La date du 19 novembre 1923 est celle du concert qui marque les festivités de l'anniversaire de la réunion des villes de Pest, de Buda, et d'Obuda, cinquante ans plus tôt, en 1873. Pour donner du relief à la cérémonie, on a jugé bon de commander une oeuvre à chacun des trois plus grands musiciens du pays. Ernö Dohnanyi produit une Ouverture, Béla Bartók une Suite de danses quant à Zoltán Kodály, il met en musique un texte du 16ème siècle, sous le titre de Psalmus Hungaricus : Psaume hongrois.

En 1923, Le pays et la ville se remettent à peine des événements qui les ont bouleversés depuis 1914 : la guerre mondiale, la partition de l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'amputation considérable du territoire hongrois, la République démocratique hongroise, sa chute, la République des conseils de Hongrie, sa chute, enfin l'instauration de la Régence de Hongrie de Miklos Horthy. Tous changements qui ne vont pas sans leur lot de terreurs et d'exactions

« Si seulement j'avais des ailes, comme la colombe je m'envolerais, si seulement Dieu me le permettait, d'ici depuis longtemps je me serais enfui. Je voudrais plutôt habiter dans le désert, ou parcourir la forêt sauvage, que demeurer parmi ceux qui ne me laissent pas dire la vérité. » Extrait du Psalmus Hungaricus

Programmation musicale

Zoltan Kodaly (1882-1967)

Psalmus Hungaricus op 13 (1923) I. "Mikoron David nagy busultaban"

Tamas Daroczy, ténor, Orchestre du Festival de Budapest, Choeur de la Radio Télévision hongroise, Schola Cantorum Budapestiensis, direction Georg Solti

Decca 475 8525

Zoltan Kodaly (1882-1967)

Psalmus Hungaricus op 13 (1923) II. "Keseruségem annyi nem volna"

Tamas Daroczy, ténor, Orchestre du Festival de Budapest, Choeur de la Radio Télévision hongroise, Schola Cantorum Budapestiensis, direction Georg Solti

Decca 475 8525

Zoltan Kodaly (1882-1967)

_7 mélodies tardives op 6 (1912–1916) n°4. "A tavasz"_

Szabolcs Brickner, ténor, Emese Virag, piano

Hungaroton HCD 32555-56

Zoltan Kodaly (1882-1967)

Psalmus Hungaricus op 13 (1923) III. "Te azért lelkem gondolatodat"

Tamas Daroczy, ténor, Orchestre du Festival de Budapest, Choeur de la Radio Télévision hongroise, Schola Cantorum Budapestiensis, direction Georg Solti

Decca 475 8525