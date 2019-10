1919, Londres : Création du Concerto pour violoncelle op 85 d'Edward Elgar

Elgar ne sait toujours pas ce qu'il va faire de cette mélodie qui chante toujours en lui… Il ne sait pas comment l'orchestrer, à quel instrument la destiner...

Très abattu par la guerre, Elgar veut s'éloigner de Londres pour passer l'été 1917. Son épouse Alice, qui est aussi un peu sa muse, sa conseillère et sa secrétaire, trouve une maison à louer dans le Sussex, au Sud de Londres : Brinkwells. "C'est divin, écrit Elgar : un simple cottage au toit de chaume et un studio avec une vue merveilleuse : un grand jardin pas entretenu, du travail pour 40 hommes". Il y a des bois, et le compositeur peut troquer la plume pour la scie et le marteau. Il a une passion pour le travail du bois. Les Elgar ont passé là l'été 1917, et y reviennent en 1918.

Pendant qu'il est dans la chaumière de Brinkwells à l'été 1918, Edward Elgar travaille d'arrache-pied, inspiré qu'il est par l'environnement, les arbres, la nature, ses promenades. Et pendant tout ce temps, la petite mélodie qu'il a écrite pendant qu'il était à la clinique pour son opération des amygdales le poursuit…

Elgar ne sait toujours pas ce qu'il va faire de cette mélodie qui chante toujours en lui… Il ne sait pas comment l'orchestrer, à quel instrument la destiner. Le soir, dans le Sussex, on entend les bruits de la guerre sur le continent, qui traversent la Manche. La famille Elgar revient à Londres pour l'automne, le 11 novembre c'est l'armistice, mais il n'y a pas de quoi se réjouir. Le monde a changé, ces millions de morts pèsent sur les esprits. Peu à peu, Elgar s'est décidé pour un concerto pour violoncelle…

Programmation musicale

Edward Elgar (1857-1934)

Concerto pour violoncelle op 85 (1918-19) I. Adagio - Moderato

Truls Mørk, violoncelle, Orchestre de la ville de Birmingham, direction Simon Rattle

Virgin 5453562

Edward Elgar (1857-1934)

The Spirit of England op 80 (1916) III. For the fallen (poème de Laurence Binyon)

Andrew Staples, ténor, Orchestre et Choeur de la BBC, direction Andrew Davis

Chandos CHSA5215

Edward Elgar (1857-1934)

Land of hope and glory (1901 - poème de Arthur Benson)

London Symphony Chorus, Northern Sinfonia, direction Richard Hickox

EMI 5655862

Edward Elgar (1857-1934)

Sonate pour violon et piano (1917-18) II. Romance

James Ehnes, violon, Andrew Armstrong, piano

Onyx ONYX4159

Edward Elgar (1857-1934)

Quintette pour piano et cordes en la min op 84 (1918) I. Moderato - Allegro

Martin Helmchen, piano, David Mac Caroll, Carolin Widmann, violons, Pauline Sachse, alto, Marie Elisabeth Hecker, violoncelle

Alpha 192700

Edward Elgar (1857-1934)

Quatuor à cordes en mi mineur op 83 (1918) II. Piacevole

Quatuor Goldner

Hypérion CDA67857

