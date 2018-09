1918, Igor Stravinsky crée L'Histoire du soldat

« L'Histoire du soldat marque ma rupture finale avec l'école orchestrale russe dans laquelle j'avais été élevé. »

Igor Stravinsky

Programmation musicale

Igor Stravinsky (1882-1971)

L'Histoire du soldat (1918) I. Marche du soldat

Didier Sandre, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, récitants

Olivier Charlier, violon

Ensemble instrumental, direction Christophe Gayot

Harmonia Mundi HMM 902354

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell (1829) Ouverture

Orchestre de St Martin in the Fields, direction Sir Neville Marriner

Philips 473967-2

Igor Stravinsky (1882-1971)

Pribaoutki (1914) III. Polkovnik (Le colonel)

Cathy Berberian, mezzo-soprano, The Columbia Symphony Orchestra, direction Igor Stravinsky

Sony 88875026162-51

Igor Stravinsky (1882-1971)

Histoires pour enfants (1917) Tilim-Bom

Evelyn Lear, soprano, Ensemble de chambre de la Columbia, direction Robert Craft

Sony 88875026162-51

Igor Stravinsky (1882-1971)

Renard (1916-17, texte français de Charles-Ferdinand Ramuz)

Michel Sénéchal, Hugues Cuénod, ténors, Heinz Rehfuss, baryton, Xavier Depraz, basse, Istvan Arato, cymbalum, Orchestre de la Suisse Romande, direction Ernest Ansermet

Decca LXT 5 169

Igor Stravinsky (1882-1971)L'Histoire du soldat (1918) II. Musique de la première scène. Petits airs au bord du ruisseau

Didier Sandre, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, récitants

Olivier Charlier, violon

Ensemble instrumental, direction Christophe Gayot

Harmonia Mundi HMM 902354

Igor Stravinsky (1882-1971)

L'Histoire du soldat (1918) IV. Musique de la deuxième scène. Pastorale

Didier Sandre, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, récitants

Olivier Charlier, violon

Ensemble instrumental, direction Christophe Gayot

Harmonia Mundi HMM 902354

Igor Stravinsky (1882-1971)

L'Histoire du soldat (1918) VIII. Marche royale

Didier Sandre, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, récitants

Olivier Charlier, violon

Ensemble instrumental, direction Christophe Gayot

Harmonia Mundi HMM 902354

Igor Stravinsky (1882-1971)

L'Histoire du soldat (1918) IX. Petit Concert. X. Trois Danses : Tango, Valse, Ragtime

Didier Sandre, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, récitants

Olivier Charlier, violon

Ensemble instrumental, direction Christophe Gayot

Harmonia Mundi HMM 902354

Igor Stravinsky (1882-1971)

L'Histoire du soldat (1918) XV. Marche Triomphale du Diable

Didier Sandre, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, récitants

Olivier Charlier, violon

Ensemble instrumental, direction Christophe Gayot

Harmonia Mundi HMM 902354



Lire, écouter, voir

Nouveauté CDHarmonia Mundiseptembre 2018

Et sur scène...

L'Histoire du soldatauThéâtre des Champs Elysées, dimanche 7 octobre 11 h

Distribution :

Didier Sandre Le narrateur (pensionnaire de la Comédie-Française)

Denis Podalydès Le soldat (sociétaire de la Comédie-Française)

Michel Vuillermoz Le diable (sociétaire de la Comédie-Française)

Olivier Charlier violon

Bernard Cazauran contrebasse

Eric Sammut percussions

Philippe Berrod clarinette

Giorgio Mandolesi basson

Bruno Tomba cornet à pistons

Guillaume Cottet Dumoulin trombone

Jean-Christophe Gayot direction