1914 , Henri Rabaud : Création de l'opéra Mârouf, savetier du Caire

"Cette aimable turquerie, où le librettiste utilise avec légèreté de touche les travaux de M. Mardrus, a reçu de M. Henri Rabaud la musique la mieux appropriée. Sa caractéristique, redisons-le, est l'agrément. Voilà une qualité assez rare pour que nul ne la dédaigne, même parmi les plus délicats. Par ailleurs, le public ne demandera qu'à prendre plaisir à une musique qui fait plaisir." Adolphe Boschot dans l'Echo de Paris

Ce qui plaît tout de suite aux Parisiens lors de la création de Mârouf d'Henri Rabaud le 15 mai 1914, c'est l'exotisme de bon aloi, rien d'exagéré, rien d'outré, tout dans la mesure, parfois gentiment parodique, et bien sûr, une musique plaisante et agréable tout du long de la partition. On n'aurait peut-être pas parié sur ce plaisir facilement accessible en jugeant d'après les premières oeuvres de Rabaud et d'après son caractère.

"Un sujet oriental pouvait entraîner le musicien à un orientalisme exagéré. Après la musique russe, et surtout après la musique de ballet russe, après la vogue des gammes par tons entiers et des modes inusités, les compositeurs ont de l'orientalisme plein les mains… M. Rabaud sut en mettre avec tact. Et il le mit toujours au bon endroit : il sut être pittoresque aux moments mêmes où sa pièce lui demandait de l'être. Et il sut ne pas l'être trop. C'est un rien, dira-t-on. A la vérité, il se pourrait que tout le succès musical de Mârouf tint à cette discrétion. Car ainsi, sans qu'on ait le loisir de s'en lasser, toute l'oeuvre baigne dans la charmante atmosphère d'un orient fantaisiste, où l'auditeur français peut rêver sans que rien ne le gêne." Adolphe Boschot dans l'Echo de Paris

, © Getty / Apic/RETIRED / Contributeur / Hulton Archive

Programmation musicale

Henri Rabaud (1873-1949)

Mârouf, Savetier du Caire (1914)

Acte I. Introduction. Sc 1. Mârouf "Il est des musulmans"

Michel Lecocq, Mârouf

Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire

Dir. Jesus Etcheverry

Accord 472 142-2

Henri Rabaud (1873-1949)

Mârouf, Savetier du Caire (1914)

Acte I. Sc 3 Mârouf "Hélas, moi, ô Mârouf"

Michel Lecocq, Mârouf

Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire

Dir. Jesus Etcheverry

Accord 472 142-2

Henri Rabaud (1873-1949)

Mârouf, Savetier du Caire (1914)

Acte II. Sc 4. Mârouf "A travers le désert"

Michel Dens, baryton

Orchestre du théâtre National de l'Opéra de Paris

Dir. Pierre Dervaux

EMI 7631622

NikolayRimsky-Korsakov (1844-1908)

Shéhérazade (1888)

IV. Fête à Bagdad, La mer, Le naufrage

Tchaikovsky Symphony Orchestra

Dir. Vladimir Fedoseyev

Vista VVCD-00061 (enrt 2003, Grande Salle du Conservatoire de Moscou)

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Samson et Dalila (1859-1877)

Acte II. Sc 2. Bacchanale

Orchestre de Paris

Dir. Daniel Barenboim

DGG 2 531 3312 531 331

Henri Rabaud (1873-1949)

Mârouf, Savetier du Caire (1914)

Acte III. Sc 2. Danses

Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire

Dir. Jesus Etcheverry

Accord 472 142-2

Henri Rabaud (1873-1949)

Mârouf, Savetier du Caire (1914)

Acte III. Sc 4. La Princesse, Mârouf

Anne-Marie Blanzat, la Princesse

Michel Lecocq, Mârouf

Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire

Dir. Jesus Etcheverry

Accord 472 142-2

Henri Rabaud (1873-1949)

Mârouf, Savetier du Caire (1914)

Acte III. Sc 4. La Princesse

Anne-Marie Blanzat, la Princesse

Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire

Dir. Jesus Etcheverry

Accord 472 142-2

Henri Rabaud (1873-1949)

Mârouf, Savetier du Caire (1914)

Acte III. Sc 4. La Princesse

Anne-Marie Blanzat, la Princesse

Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire

Dir. Jesus Etcheverry

Accord 472 142-2