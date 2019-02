1911, Igor Stravinsky compose Petrouchka

« En composant cette musique, j’avais nettement la vision d’un pantin subitement déchaîné qui, par ses cascades d’arpèges diaboliques, exaspère la patience de l’orchestre, lequel, à son tour, lui réplique par des fanfares menaçantes. Il s’ensuit une terrible bagarre qui, arrivée à son paroxysme, se termine par l’affaissement douloureux et plaintif du pauvre pantin. Ce morceau bizarre achevé, je cherchai pendant des heures, en me promenant au bord du Léman, le titre qui exprimerait en un seul mot le caractère de ma musique et, conséquemment, la figure de mon personnage. Un jour, je sursautai de joie. Petrouchka ! L’éternel et malheureux héros de toutes les foires, de tous les pays ! C’était bien ça, j’avais trouvé mon titre ! »

Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie 1882-1935

Programmation musicale

Igor Stravinsky (1882-1971)

Petrouchka (1911, rév 1947) 1er Tableau La Foire du mardi gras

Orchestre Symphonique de Chicago, direction Seiji Ozawa

BMG 09026 63311 2

Petrouchka (1911, rév 1947) 1er Tableau La Foire du mardi gras La Cabine du Charlatan Le Tour de passe-passe

Petrouchka (1911, rév 1947) 2ème Tableau. La Chambre de Petrouchka

Petrouchka (1911, rév 1947) 1er Tableau. La Foire du mardi gras. Danse russe

Petrouchka (1911, rév 1947) 4ème Tableau. La Foire du mardi gras, le soir. Tempo giusto

Petrouchka (1911, rév 1947) 4ème Tableau. La Foire du mardi gras, le soir. Danse des nourrices

Petrouchka (1911, rév 1947) 3ème Tableau. Chez le Maure. Danse de la ballerine et Valse

Petrouchka (1911, rév 1947) 4ème Tableau. La Foire du mardi gras, le soir. Paysan avec un ours, puis Deux tziganes et un marchand fêtard

Petrouchka (1911, rév 1947) 4ème Tableau. La Foire du mardi gras, le soir. Danse des cochers

Petrouchka (1911, rév 1947) 4ème Tableau. La Foire du mardi gras, le soir. Les Déguisés

Petrouchka (1911, rév 1947) 4ème Tableau. La Foire du mardi gras, le soir. Apparition du fantôme de Petrouchka

