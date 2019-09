1908, Moscou : Création de la Symphonie n°2 de Sergueï Rachmaninov

Au lendemain de la création de la Symphonie n°2, le 2 février 1908, le critique moscovite Yuri Engel écrit : « Après un séjour d'un an et demi passé à l'étranger, Rachmaninov est réapparu devant le public de Moscou tant comme compositeur que comme chef d'orchestre et pianiste… Rachmaninov mérite vraiment qu'un concert entier soit consacré à ses oeuvres. En dépit de ses 34 ans, il représente l'une des figures les plus remarquables du monde de la musique contemporaine, un digne successeur de Tchaikovsky, si ce n'est dans les dimensions de son talent (dont il est encore trop tôt pour parler étant donné son âge), mais en tous cas dans sa puissance de concentration, dans sa sincérité et sa délicatesse, qui lui sont propres. »

« Après en avoir écouté les quatre mouvements avec une attention soutenue, on s'aperçoit avec surprise que les aiguilles de la montre ont avancé de 65 minutes. Ceci peut sembler peut-être un peu long pour le grand public mais quelle fraîcheur et quelle beauté. » Yuri Engel

Programmation musicale

Symphonie n°2 en mi mineur op 28 (1906-1907) I. Largo. Allegro moderato

Orchestre du Bolchoï de Moscou, direction Evgeny Svetlanov

Melodiya 7432140064 2

Symphonie n°2 en mi mineur op 28 (1906-1907) II. Scherzo. Allegro molto

Orchestre du Bolchoï de Moscou, direction Evgeny Svetlanov

Melodiya 7432140064 2

Symphonie n°2 en mi mineur op 28 (1906-1907) II. Adagio

Orchestre Symphonique de Londres, direction Valery Gergiev

LSO0677

Symphonie n°2 en mi mineur op 28 (1906-1907) II. Scherzo. Allegro molto

Orchestre du Bolchoï de Moscou, direction Evgeny Svetlanov

Melodiya 7432140064 2