1905, Mel Bonis compose son "Quatuor pour piano et cordes n°1"

Programmation musicale

Mel Bonis (1858-1937)

Quatuor pour piano et cordes n°1 en Si bémol majeur (1905) I. Moderato

Gordan Nikolitch, violon, Jean-Philippe Vasseur, alto

Jean-Marie Trotereau, violoncelle, Laurent Martin, piano

Voice of Lyrics VOL C 344

Mel Bonis (1858-1937)

Villanelle op 4 (pub. 1884) Texte de Amédée Hettich

Valérie Gabail, soprano, Eric Cerantola, piano

Doron DRC 5026

Ernest Guiraud (1837-1892)

Caprice pour violon et orchestre (1884) I. Andante

Philippe Graffin, violon

Orchestre de l'Ulster, direction Thierry Fischer

Hypérion CDA 67294

Mel Bonis (1858-1937)

Impromptu op 1 (1881)

Veerle Peeters, piano

Etcetera KTC 1422

Mel Bonis (1858-1937)

Près du ruisseau op 9

Maria Stembolskaya, piano

Ligio Digital LIDI 0103214-10

Mel Bonis (1858-1937)

Quatuor pour piano et cordes n°1 en Si bémol majeur (1905)

III. Andante

Quatuor Mozart

MDG 643 1424-2

Mel Bonis (1858-1937)

Quatuor pour piano et cordes n°1 en Si bémol majeur (1905)

II. Intermezzo

Quatuor Mozart

MDG 643 1424-2

Mel Bonis (1858-1937)

Quatuor pour piano et cordes n°1 en Si bémol majeur (1905)

IV. Final. Allegro ma non troppo

Quatuor Mozart

MDG 643 1424-2

