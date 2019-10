1901, Paris : Création du « Concerto pour harpe » de Henriette Renié

Le concerto qui sera donné au cours de la séance du 24 mars 1901 des Concerts Lamoureux, sous la direction de Camille Chevillard est ainsi annoncé dans le Moniteur Universel : « Première audition du Concerto pour harpe et orchestre de Mlle Henriette Renié, exécuté par l'auteur. On sait que Mlle Renié a remporté, naguère, au Conservatoire, de brillants succès et qu'à la virtuosité de son talent d'exécutante, la jeune artiste joint un non moins sérieux talent de compositeur. »

Le journaliste de la Gazette de France du 26 mars 1901 note que le concerto d'Henriette Renié « a obtenu un succès d'enthousiasme » et pour ne pas être accusé d'impartialité en faisant l'éloge de l'oeuvre, il cite l'opinion de quelques uns de ses confrères. De l'Evènement par exemple : qui parle d'un « mélodieux concerto pour… harpe composé par Mlle Henriette Renié, et interprété par l'auteur, qui fut une de nos brillantes lauréates du Conservatoire ». Ou bien le confrère du National et du Rapide : "Mlle Renié est une virtuose éminente qui sait de la harpe tout ce qu'on peut en savoir. Le public l'a récompensée de son dévouement et de son talent en l'applaudissant beaucoup."

Programmation musicale

Henriette Renié (1875-1956)

Concerto pour harpe en ut mineur (créé en 1901) I. Allegro risoluto

Xavier de Maistre, harpe, Philharmonie Rhénane, direction Shao Chia Lu

Claves CD 50-2206

Hector Berlioz (1803-1869)

Symphonie fantastique (1830) II. Un bal

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Decca 48346875/3

Elias Parish Alvars (1808-1849)

Introduction et Variations sur la Norma de Bellini

Isabelle Moretti, harpe

Naïve V 5186

Alphonse Hasselmans (1845-1912)

La Source (1898)

Lily Laskine, harpe

Erato 3984-22029-2

Henriette Renié (1875-1956)

Adagio religioso (1890)

Guillaume Sutre, violon, Kyunghee Sutre-Kim, harpe

Sonarti RT05

Henriette Renié (1875-1956)

Concerto pour harpe en ut mineur (créé en 1901) I. Allegro risoluto

Xavier de Maistre, harpe, Philharmonie Rhénane, direction Shao Chia Lu

Claves CD 50-2206

Henriette Renié (1875-1956)

Concerto pour harpe en ut mineur (créé en 1901) II. Adagio

Xavier de Maistre, harpe, Philharmonie Rhénane, direction Shao Chia Lu

Claves CD 50-2206

Henriette Renié (1875-1956)

Concerto pour harpe en ut mineur (créé en 1901) III. Scherzo

Emmanuel Ceysson, harpe, Orchestre Régional Avignon Provence, direction Samuel Jean

Naïve V5419

Henriette Renié (1875-1956)

Concerto pour harpe en ut mineur (créé en 1901) IV. Rondo

Xavier de Maistre, harpe, Philharmonie Rhénane, direction Shao Chia Lu

Claves CD 50-2206