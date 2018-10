1900, Serge Rachmaninov crée son Concerto pour piano n°2

« ...Concerto plein de poésie, de beauté, de chaleur, richement orchestré et d'une force créatrice saine et vigoureuse… A chaque mesure éclate le talent de Rachmaninov.»

Journal russe de musique, décembre 1900

Programmation musicale

Serge Rachmaninov (1873-1943)

Concerto n°2 en ut mineur op 18 (1900) III. Allegro scherzando

Sviatoslav Richter, piano, Orchestre Philharmonique de Leningrad, direction Kurt Sanderling (enrt 1959)

Melodiya 74321 29467 2

Symphonie n°1 en ré mineur op 13 (1895) IV. Finale Allegro con fuoco

Orchestre du Théâtre du Bolchoï de Moscou, direction Evgeny Svetlanov

Melodiya MLDY 7432140064 2

Aleko (1893) Acte I. Air et cavatine d'Aleko

Fedor Chaliapine, basse, Lawrence Collingwood, direction

BDC393

Prélude en do dièse mineur op 3 n°2 (1892)

Serge Rachmaninov, piano

Naxos 8.111397

Noch (Nuit) (1899) Poème de Rathaus

Dmitri Hvorostovsky, baryton, Mikail Arkadiev, piano

Decca 446666

Concerto n°2 en ut mineur op 18 (1900) II. Adagio sostenuto

Arthur Rubinstein, piano, Orchestre de Chicago, direction Fritz Reiner

Intense Media 233077/A

Francesca da Rimini (1900 ; 1904-5) 2ème Tableau Sc 1. Paolo et Francesca

Sergei Larine, ténor, Maria Guleghina, soprano, Orchestre Symphonique de Göteborg, direction Neeme Järvi

DGG 453455-2

Romance pour piano à 6 mains (1891)

Vladimir Ashkenazy, Vovka Ashkenazy, Dody Ashkenazy, piano

Decca 470 291-2

Concerto n°2 en ut mineur op 18 (1900) II. Adagio sostenuto

Arthur Rubinstein, piano, Orchestre de Chicago, direction Fritz Reiner

Intense Media 233077/A

Concerto n°2 en ut mineur op 18 (1900) III. Allegro scherzando

Nikolay Lugansky, piano, Orchestre de la Ville de Birmingham, direction Sakari Oramo

Warner 0190295869250/2

O Theotokos Ever-Vigilant in Prayer

USSR Ministry of Culture Chamber Choir, direction Valeri Polyansky

Kontor New Media Music, The Orchard Music

(non commercialisé)

Concerto n°2 en ut mineur op 18 (1900) III. Allegro scherzando

Sviatoslav Richter, piano, Orchestre Philharmonique de Leningrad, direction Kurt Sanderling (enrt 1959)

Melodiya 74321 29467 2

Concerto n°2 en ut mineur op 18 (1900) I. Moderato - Allegro

Sviatoslav Richter, piano, Orchestre Philharmonique de Leningrad, direction Kurt Sanderling (enrt 1959)

Melodiya 74321 29467 2

Concerto n°2 en ut mineur op 18 (1900) I. Moderato - Allegro

Sviatoslav Richter, piano, Orchestre Philharmonique de Leningrad, direction Kurt Sanderling (enrt 1959)

Melodiya 74321 29467 2



Lire, écouter, voir

Concert à l’Auditorium de Radio France le 18 octobre 2018 à 20 h diffusé en direct audio sur France Musique et en vidéo sur les plateformes francemusique.fr et Arte concert :

Modeste Moussorgski

La Khovantchina (ouverture)

Sergueï Rachmaninov

Concerto pour piano et orchestre n°2

Anton Dvořák

Symphonie n°8

Nikolaï Lugansky piano

Orchestre National de France, direction Emmanuel Krivine