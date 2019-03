1898, Rita Strohl publie sa Sonate dramatique pour violoncelle et piano « Titus et Bérénice »

Bonus Web

Musicopolis vous offre en exclusivité web, l’écoute de mélodies de Rita Strohl :

La partie d'osselets (Texte de Lise Daniels)

Vieilles cloches (Texte de Jacqueline Delusseux)

Berceuse (Texte de Lise Daniels)

La momie (Texte de Jacqueline Delusseux)

Lise Daniels, chant

Jane Bathori, piano

(Enregistrement 15/01/1949)

À ÉCOUTER Mélodies de Rita Strohl (Archive INA 1949)

Et, présenté par Jane Bathori un extrait des Noces spirituelles de la Vierge Marie

Berthe Kal, soprano

Jean-François Candia, baryton

Odette Pigault, piano

(Enregistrement 17/11/1960)

À ÉCOUTER Rita Strohl, "Les noces spirituelles de la Vierge Marie" (Archive INA 1960)

"Titus, qui aimait passionnément Bérénice et qui même, à ce qu’on croyait, lui avait proposé de l’épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers jours de son empire." Racine ajoute : "Cette action est très fameuse dans l’histoire."

Pour sa Sonate pour violoncelle et piano, Rita Strohl s'inspire de Bérénice de Jean Racine, représentée pour la première fois en 1670. Du point de vue de Titus, l'empereur romain, l'histoire est celle de la suprématie de la raison d'Etat sur toute autre considération, même l'amour passionné qui le lie à Bérénice, reine de Palestine. De celui de Bérénice, c'est l'abandon de Titus, qui lui préfère le pouvoir, et qui choisit sa propre gloire, au détriment de l'amour.

Une tragédie sans morts, qui ne pouvait que plaire à Louis XIV : lui-même en connaissait un rayon, en termes de raison d'état ! Pour Racine, c'était un tour de force de tenir 5 actes et plus de 1500 alexandrins, à peu près sans action, si ce n'est l'évolution et les revirements de sentiments des principaux personnages. Et justement, les sentiments se prêtent à merveille à un traitement musical…

Programmation musicale

Rita Strohl (1865-1941)

Sonate dramatiquepourvioloncelle et piano "Titus et Bérénice" (pub. 1898)

I. Allegro moderato

Aude Pivôt, violoncelle, Laurent Martin, piano

Ligia Digital LIDI0302328-17

Rita Strohl (1865-1941)

Sonate dramatiquepourvioloncelle et piano "Titus et Bérénice" (pub. 1898)

I. Allegro moderato

Edgar Moreau, violoncelle, David Kadouch, piano

Erato 0190295740627

Rita Strohl (1865-1941)

Solitude. Rêverie (1887)

Aude Pivôt, violoncelle, Laurent Martin, piano

Ligia Digital LIDI0302328-17

Rita Strohl (1865-1941)

La partied'osselets

Lise Daniels, soprano, Jane Bathori, piano

Archive INA (enregistré en 1949)

Rita Strohl (1845-1941)

Lesnoces spirituelles de la Vierge Marie (1903-1904)

Berthe Kal, soprano, Jean-François Candia, baryton, Odette Pigault, piano (présentation de Jane Bathori)

Archive INA (enregistrée en 1960)

Rita Strohl (1865-1941)

Sonate dramatiquepourvioloncelle et piano "Titus et Bérénice" (pub. 1898)

II. Scherzo. Vivace

Aude Pivôt, violoncelle, Laurent Martin, piano

Ligia Digital LIDI0302328-17

Rita Strohl (1865-1941)

Sonate dramatiquepourvioloncelle et piano "Titus et Bérénice" (pub. 1898)

III. Lento

Aude Pivôt, violoncelle, Laurent Martin, piano

Ligia Digital LIDI0302328-17

Rita Strohl (1865-1941)

Sonate dramatiquepourvioloncelle et piano "Titus et Bérénice" (pub. 1898)

IV. Allegro molto movimento

Edgar Moreau, violoncelle, David Kadouch, piano

Erato 0190295740627

Rita Strohl (1865-1941)

Sonate dramatiquepourvioloncelle et piano "Titus et Bérénice" (pub. 1898)

IV. Allegro molto movimento

Aude Pivôt, violoncelle, Laurent Martin, piano

Ligia Digital LIDI0302328-17