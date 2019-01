1896, Richard Strauss débute la composition de son poème symphonique "Don Quichotte op 35"

Programmation musicale

Richard Strauss (1864-1949)

Don Quichotte op 35 (1896-97) Introduction

Frank Michael Guthmann, violoncelle, Johannes Luthy, alto

Orchestre Symphonique de la Radio du Sud Ouest de Baden-Baden et Fribourg

direction François-Xavier Roth

Hänssler Classics CD 93.299304

Richard Strauss (1864-1949)

Don Quichotte op 35 (1896-97) Thème. Don Quichote, Chevalier à la Triste Figure

Frank Michael Guthmann, violoncelle, Johannes Luthy, alto

Orchestre Symphonique de la Radio du Sud Ouest de Baden-Baden et Fribourg

direction François-Xavier Roth

Hänssler Classics CD 93.299304

Richard Strauss (1864-1949)

Don Quichotte op 35 (1896-97) Sancho Panza

Frank Michael Guthmann, violoncelle, Johannes Luthy, alto

Orchestre Symphonique de la Radio du Sud Ouest de Baden-Baden et Fribourg

direction François-Xavier Roth

Hänssler Classics CD 93.299304

Richard Strauss (1864-1949)

Don Quichotte op 35 (1896-97)

Variation 1 : « Sortie à cheval de l’étrange couple sous la bannière de la belle Dulcinée del Toboso, et aventure avec les moulins à vent »

Frank Michael Guthmann, violoncelle, Johannes Luthy, alto

Orchestre Symphonique de la Radio du Sud Ouest de Baden-Baden et Fribourg

direction François-Xavier Roth

Hänssler Classics CD 93.299304

Richard Strauss (1864-1949)

Don Quichotte op 35 (1896-97)

Variation 2 : « Combat victorieux contre les armées de l’empereur Alifanfaron (combat contre le troupeau de moutons) »

Frank Michael Guthmann, violoncelle, Johannes Luthy, alto

Orchestre Symphonique de la Radio du Sud Ouest de Baden-Baden et Fribourg

direction François-Xavier Roth

Hänssler Classics CD 93.299304

Richard Strauss (1864-1949) / John Mackay (1864-1933)

Morgen op 27 n°4 (orch 1897)

Soile Isokoski, soprano

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin, direction Marek Janowski

Ondine ODE 982-2

Richard Strauss (1864-1949)

Ainsi parlait Zarathoustra (1896) Introduction

Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Herbert von Karajan

DGG 415853-2

Richard Strauss (1864-1949)

Enoch Arden, op 38 (1897)

Prélude (Texte d'Alfred Tennyson, traduction Adolf Strodmann)

Burkhard Kehring, piano, Dietrich Fischer Dieskau, récitant

DGG 00289 477 5320

Richard Strauss (1864-1949)

Don Quichotte op 35 (1896-97) Variation 7 « Chevauchée dans les airs »

Frank Michael Guthmann, violoncelle, Johannes Luthy, alto

Orchestre Symphonique de la Radio du Sud Ouest (SWR) de Baden-Baden et Fribourg

direction François-Xavier Roth

Hänssler Classics CD 93.299304

Richard Strauss (1864-1949)

Don Quichotte op 35 (1896-97) Finale : « Revenu à la sagesse, Don Quichotte vit ses derniers jours dans la contemplation ; sa mort »

Frank Michael Guthmann, violoncelle, Johannes Luthy, alto

Orchestre Symphonique de la Radio du Sud Ouest (SWR) de Baden-Baden et Fribourg

direction François-Xavier Roth

Hänssler Classics CD 93.299304

Richard Strauss (1864-1949)

Don Quichotte op 35 (1896-97)

Frank Michael Guthmann, violoncelle, Johannes Luthy, alto,

Orchestre Symphonique de la Radio du Sud Ouest (SWR) de Baden-Baden et Fribourg

direction François-Xavier Roth

Hänssler Classics CD 93.299304



Concert

Don Quichottede Richard Strauss en concert avec Edgar Moreau et l'Orchestre Philharmonique de Radio France le 21 mars à 20 h à l'Auditorium de Radio Franceet en direct surFrance Musiqueetfrancemusique.fr