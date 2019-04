1896, Ernest Chausson compose son "Poème pour violon et orchestre"

''Un morceau seul pour "violon et orchestre"... J'y ai songé : ce serait un morceau d'une forme très libre, avec de nombreux passages où le violon jouerait seul."

Lorsqu’Eugène Ysaÿe crée le Poème pour violon de Chausson le 27 décembre 1896 à Nancy, c'est véritablement l'œuvre d'un ami qu'il crée. Ils se connaissent depuis assez longtemps. Ysaÿe a vécu à Paris pour y parfaire ses études, dès l'âge de 17 ans, et il s'y est installé comme musicien à 24 ans, en 1882, après avoir bourlingué un peu en Europe. C'est là qu'il a fait connaissance avec ceux qu'on appelle "la bande à Franck". Il a commencé à entretenir avec eux des liens d'amitié étroite, à tel point que César Franck, son compatriote liégeois, lui a offert pour son mariage la dédicace de sa Sonate pour violon.

Il est difficile d'évoquer l'amitié entre un violoniste et un compositeur, sans imaginer que l'un va demander un concerto à l'autre. Ce que probablement Ysaÿe réclame à Chausson, puisque celui-ci lui écrit en juillet 1893 "Je travaille en ce moment au Roi Arthus : il est impossible que je tarde plus longtemps à terminer ce drame, commencé depuis plusieurs années. Je ne vois donc guère le moyen de penser à un concerto, qui est une bien grosse chose, difficile en diable et si délicate à écrire. Mais… un morceau seul pour "violon et orchestre", cela devient plus possible. J'y ai songé : ce serait un morceau d'une forme très libre, avec de nombreux passages où le violon jouerait seul."

Chausson remet toujours à plus tard la composition de son "morceau pour Ysaÿe" ; en décembre 1895 il promet au violoniste qu'il l'aura dans le courant de l'hiver : "J'espère en faire quelque chose de pas mal", lui écrit-il. Mais en février il lui avoue "Pour le moment, je n'ai rien. Ça viendra. Pour l'hiver prochain…" Et au début du printemps 95 "Je n'oublie pas ton morceau de violon". Enfin il s'y met très vite, et le 29 juin il a terminé. Au début de l'œuvre, il a écrit "Chant de l'amour triomphant", du titre d'une nouvelle d'Ivan Tourgueniev.

A la lecture de la nouvelle de Tourgueniev, on comprend qu'Ernest Chausson, dans son Poème pour violon, n'a pas illustré pas à pas la nouvelle, mais qu'il en a retranscrit à la fois le caractère mystérieux et entêtant, et son esprit passionné, qui se déploie en grands crescendos, en grandes montées de passion et d'exaltation.

Pas de critique ou alors des mentions désobligeantes dans les journaux après la création du Poème de Chausson. Pourtant, les violonistes, eux ne s'y sont pas trompé, et ils se sont rués sur la pièce, qu'ils ont voulu jouer, et qu'ils ont imposée aux chefs et au public. Cela, nous le devons à l'amitié indéfectible entre Eugène Ysaÿe et Ernest Chausson…

Programmation musicale

Ernest Chausson (1855-1899)

Poème pour violon et orchestre (1896)

Nathan Milstein, violon

The Philharmonia Orchestra, direction Anatole Fistoulari

EMI Columbia SAXF 1 029

César Franck (1822-1890)

Sonate pour violon et piano (1886) II. Allegro

Augustin Dumay, violon, Louis Lortie, piano

Onyx 4096

Ernest Chausson (1855-1899)

Concert en ré majeur pour piano, violon et quatuor à cordes (1892) IV. Très animé

Jasha Heifetz, violon

Jesus Maria Sanroma, piano, Quatuor Musical Arts

RCA 09026 61736 2/2

Ernest Chausson (1855-1899)

Poème pour violon et orchestre (1896)

Jasha Heifetz, violon

Orchestre de San Francisco, direction Pierre Monteux

Sony 8884307348207

Ernest Chausson (1855-1899) / Maurice Maeterlinck (1862-1949)

Serres chaudes op 24 (1896) Serre chaude

Catherine Trottmann, mezzo-soprano, Eloïse Bella Kohn, piano

(Enregistrement France Musique, Paris 10 décembre 2016)

Ernest Chausson (1855-1899)

Poème pour violon et orchestre (1896)

David Oistrakh, violon

Orchestre de Boston, direction Charles Munch

RCA GD 60683

Ernest Chausson (1855-1899)

Poème pour violon et orchestre (1896)

Gidon Kremer, violon

Grand Orchestre Symphonique de la RTBF, direction Daniel Stenefeld

(Enregistré en 1967, au Concours Reine Elisabeth de Belgique, ex-Concours Ysaÿe)

Muso MU018