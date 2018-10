1896, Camille Saint-Saëns crée son Concerto pour piano n°5

« Le maître s'est mis au piano et a joué son cinquième concerto composé dans son dernier voyage en Egypte, une oeuvre d'un coloris étonnant, avec une maestria et une virtuosité incomparables, qui font de Saint-Saëns non seulement le plus grand compositeur symphonique de l'époque, mais encore le plus grand pianiste. »

Le Petit Journal, juin 1896