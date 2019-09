1886, Paris : Création du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns

"A son concert annuel du mardi gras, M. Lebouc avait su réunir une pléiade d'artistes éminents : MM. Saint-Saëns, Diémer, Taffanel, Turban, Maurin, Prioré de Bailley et Tourcy, qui, à la suite d'un très intéressant programme, ont tous pris part à la première exécution d'une très spirituelle fantaisie burlesque, composée pour ce concert par Saint-Saëns et intitulée Le Carnaval des Animaux." Le Ménestrel 21 mars 1886.

L'imitation en musique de la nature (et des hommes !) ne date évidemment pas de Saint-Saëns. C'est même une vieille scie de l'histoire de la musique. Saint-Saëns, éditeur de Rameau, est bien sûr très au fait de ce que ses prédécesseurs ont fait en matière d'imitation des animaux. Mais dans son Carnaval, s'il reprend la Poule à son illustre confrère, il innove pour introduire quelques espèces plus exotiques...

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des Animaux, Grande fantaisie zoologique (1886) I. Introduction et Marche royale du Lion

Franck Braley et Michel Dalberto, pianos, Renaud Capuçon et Esther Hoppe, violons, Béatrice Muthelet, alto, Gautier Capuçon, violoncelle, Janne Saksala, contrebasse

Virgin Classics 5456032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Mélodies persanes op 26 (1870) La brise op 26 n°1

Tassis Christoyannis, baryton, Orchestre de la Suisse italienne, direction Markus Poschner

Alpha 143004

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Samson et Dalila (créé en 1877) Acte III. Bacchanale

Orchestre Philharmonique de Berlin, Gustavo Dudamel, direction

DGG 4790069

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Concert en sextuor VI (transcription éditée par St Saens) I. La Poule

Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Decca 467699-2

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des Animaux, Grande fantaisie zoologique (1886) II. Poules et coqs

Franck Braley et Michel Dalberto, pianos, Renaud Capuçon et Esther Hoppe, violons, Béatrice Muthelet, alto, Paul Meyer, clarinette

Virgin Classics 5456032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des Animaux, Grande fantaisie zoologique (1886) III. Hémiones (Animaux véloces)

Franck Braley et Michel Dalberto, pianos

Virgin Classics 5456032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des Animaux, Grande fantaisie zoologique (1886) VI. Kangourous

Franck Braley et Michel Dalberto, pianos

Virgin Classics 5456032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des Animaux, Grande fantaisie zoologique (1886) Le Coucou au fond des bois

Franck Braley et Michel Dalberto, pianos, Paul Meyer, clarinette

Virgin Classics 5456032

Jacques Offenbach (1819-1880)

Orphée aux Enfers (1858) Acte II. 4ème tableau. Galop infernal. Choeur "Ce bal est original"

Choeur et Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction Marc Minkowski

EMI 5567252

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des Animaux, Grande fantaisie zoologique (1886) IV. Tortues

Franck Braley, piano, Renaud Capuçon et Esther Hoppe, violons, Béatrice Muthelet, alto, Gautier Capuçon, violoncelle, Janne Saksala, contrebasse

Virgin Classics 5456032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des Animaux, Grande fantaisie zoologique (1886) V. L'éléphant

Michel Dalberto, piano, Janne Saksala, contrebasse

Virgin Classics 5456032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des Animaux, Grande fantaisie zoologique (1886) XII. Fossiles

Franck Braley et Michel Dalberto, pianos, Renaud Capuçon et Esther Hoppe, violons, Béatrice Muthelet, alto, Gautier Capuçon, violoncelle, Janne Saksala, contrebasse, Paul Meyer, clarinette, Florent Jodelet, xylophone

Virgin Classics 5456032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des Animaux, Grande fantaisie zoologique (1886) VIII. Personnages à longues oreilles

Renaud Capuçon et Esther Hoppe, violons

Virgin Classics 5456032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des Animaux, Grande fantaisie zoologique (1886) VII. Aquarium

Franck Braley et Michel Dalberto, pianos, Renaud Capuçon et Esther Hoppe, violons, Béatrice Muthelet, alto, Gautier Capuçon, violoncelle, Emmanuel Pahud, flûte, Florent Jodelet, harmonica (de verre)

Virgin Classics 5456032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le Carnaval des Animaux, Grande fantaisie zoologique (1886) X. Volière

Franck Braley et Michel Dalberto, pianos, Renaud Capuçon et Esther Hoppe, violons, Béatrice Muthelet, alto, Gautier Capuçon, violoncelle, Janne Saksala, contrebasse, Emmanuel Pahud, flûte

Virgin Classics 5456032

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

