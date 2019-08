1886, Cécile Chaminade crée le Trio n°2 op 34

Lorsque son deuxième Trio est créé, Cécile Chaminade a 28 ans. Elle commence à être un peu connue dans les milieux musicaux parisiens. Le Trio sera publié avec le numéro d'opus 34, ce qui nous informe déjà sur sa fécondité. Sa première pièce a été publiée lorsqu'elle n'avait que 12 ans. C'est ensuite à partir de ses 18 ou 19 ans qu'elle commence à publier régulièrement. D'abord surtout des pièces pour le piano, son instrument…

Pendant des années, Cécile Chaminade aura moult occasions de jouer son Deuxième Trio, qui sera joué aussi par de nombreux autres musiciens ; jusqu'à ce que la mode passe, avec la première guerre mondiale. Les pièces pour piano qu'elle publie la même année 1886 (comme son Etude Automne) vont, elles, connaître un succès beaucoup plus pérenne puisque son éditeur en vendra encore près de 7000 par an après la deuxième guerre mondiale. Et en revanche il faudra attendre le début du 21ème siècle pour voir revivre sa musique de chambre. Mais nous sommes en bonne voie

Programmation musicale

Cécile Chaminade (1857-1944)

Trio n°2 en la mineur op 34 (créé en 1886) I. Allegro moderato Trio Atos

Farao Classics B 108073

Cécile Chaminade (1857-1944)

Souvenir d'enfance en Si majeur (s.d. 1935-44 ?)

Johann Blanchard, piano

MDG 90418716

Cécile Chaminade (1857-1944)

Pièce romantique op 9 n°1 (ed. 1880)

Peter Jacobs, piano

Hypérion CDA66706

Cécile Chaminade (1857-1944)

Trio n°1 en sol mineur op 11 (créé en 1880) I. Allegro

Trio Parnassus

MDG30320022

Cécile Chaminade (1857-1944)

Trio n°1 en sol mineur op 11 (créé en 1880) III. Presto leggiero

Trio Parnassus

MDG30320022

Cécile Chaminade (1857-1944)

La Sévillane op 19 (extrait arrangé pour deux pianos)

Duo Goldstone and Clemmow

Divine Art DDA25101

Cécile Chaminade (1857-1944)

Trio n°2 en la mineur op 34 (créé en 1886) II. Lento

Trio Atos

Farao Classics B 108073

Cécile Chaminade (1857-1944)

Trio n°2 en la mineur op 34 (créé en 1886) III. Allegro energico

Trio Atos

Farao Classics B 108073