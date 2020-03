1884, Göteborg : Création du « Trio en sol mineur » d'Elfrida Andrée

L'organiste de la cathédrale de Göteborg a pu sauver un peu de son temps pour ses propres compositions. Pourtant il est certainement difficile de s'arracher à son instrument et à tous les services qui doivent être rendus à l'assemblée des fidèles. Mais enfin, le Trio en sol mineur est terminé...

L'organiste de la cathédrale Gustavi de Göteborg est en poste depuis mai 1867, presque 17 ans. Un poste important, sachant que Göteborg est la deuxième ville de Suède, après la capitale Stockholm. C'est pourquoi il y avait une grande concurrence pour l'obtenir. 8 organistes se présentaient, 7 hommes et 1 femme.

Des 8 candidats, c'est elle, Elfrida Andrée, qui a été engagée ! Elle avait fait le voyage depuis Stockholm pour concourir. Les 7 autres avaient toutes les raisons de redouter sa présence, s'ils avaient déjà entendu parler d'elle, dans le petit monde des organistes.

Elfrida Andrée achève donc son Trio en sol mineur en janvier 1884. Elle a 42 ans, et déjà un long catalogue à son actif. Elle a composé son premierTrioen 1860, à 19 ans, alors qu'elle était encore élève de Ludvig Norman à l'Académie de Musique de Stockholm. Puis ont suivi un Quintette et un Quatuor avec piano, de nombreuses pièces pour piano, dont une grande Sonate, deux Symphonies, des Sonates et Romances pour violon et piano, des pièces pour orgue, des mélodies, et une grande ballade pour solistes, choeur et orchestre : Snöfrid. Toutes ses œuvres ne sont pas jouées ou éditées, et Elfrida Andrée dépense beaucoup d'énergie pour faire connaître sa musique.

Programmation musicale

Elfrida Andrée (1841-1929)

Trio n°2 en sol mineur (1884) I. Allegro agitato

Lucia Negro, piano, Bernt Lysell, violon, Ola Karlsson, violoncelle

Musica Sveciae MSCD 528/529

Elfrida Andrée (1841-1929)

Symphonie pour orgue n°1 en si mineur (1871-91) II. Fugato andante e grazioso

Chantal de Zeeuw, orgue de l'église de Roquevaire (Bouches-du-Rhône)

Voice of Lyrics VOLC343

Elfrida Andrée (1841-1929)

Polska

Lena Hoel, soprano, Lena Johnson, piano

Caprice CAP21530

Elfrida Andrée (1841-1929)

Sonate op 3 (1870) III. Allegretto scherzando

Oskar Ekberg, piano

DAPHNE1047

Elfrida Andrée (1841-1929)

Symphonie pour orgue n°1 en si mineur (1871-91) IV. Finale

Chantal de Zeeuw, orgue de l'église de Roquevaire (Bouches-du-Rhône)

Voice of Lyrics VOLC343

Elfrida Andrée (1841-1929)

Trio n°2 en sol mineur (1884) II. Andante con espressione

Lucia Negro, piano, Bernt Lysell, violon, Ola Karlsson, violoncelle

Musica Sveciae MSCD 528/529

Elfrida Andrée (1841-1929)

Trio n°2 en sol mineur (1884) III. Finale. Rondo. Allegro risoluto

Lucia Negro, piano, Bernt Lysell, violon, Ola Karlsson, violoncelle

Musica Sveciae MSCD 528/529

